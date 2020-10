Nacional 24-10-2020

Mineduc cifra en ocho los colegios dañados durante últimos días en el país y en 129 los afectados desde el 18-O



El Ministerio de Educación condenó los hechos de violencia registrados durante los últimos días en el país, lo que ha afectado nuevamente a establecimientos educacionales. Según la cartera, son ocho los recintos que han sido dañados desde la semana pasada, siendo en la Región del Biobío en donde se produjo la situación de mayor gravedad. La noche del domingo, la escuela municipal Juan Aguilera Jerez de Cañete -provincia de Arauco- fue blanco de un ataque incendiario, dejando la infraestructura del nivel básico completamente destruida. En ese recinto, señaló la cartera, se ejecutaba un proyecto de $240 millones en mejoras de infraestructura para brindar mejores espacios educativos a sus 127 alumnos.

Con estos estos últimos hechos de violencia, según el Mineduc, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, son 129 los establecimientos educacionales que han sufrido daños producto de episodios de violencia en distintos puntos del país. Además, frente a la magnitud de los daños en la escuela Juan Aguilera Jerez, el Ministerio de Educación informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional del Biobío. "Pudimos escuchar de primera fuente del director del establecimiento, de los profesores, el dolor que significa ver destruida su escuela. Desde el 18 de octubre de 2019 hasta hoy, son 129 las escuelas que han sido vandalizadas", aseguró el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Tras ello, agregó que "debemos ser claros y enfáticos en condenar toda violencia y muy particularmente aquella que afecta de esta manera el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Por ello, hemos presentado, junto al intendente y el seremi de Educación, una denuncia para que la Fiscalía pueda investigar con celeridad estos hechos y dar con los responsables". "Es fundamental que, como país, comprendamos que la violencia no conduce a nada positivo y que no podemos permitir que nuestras escuelas sean víctimas de esta violencia", recalcó el secretario de Estado. Por su parte, el alcalde de Cañete, Jorge Radonich, dijo que "es tremendo, más aún cuando se trata de una escuela donde los alumnos son de descendencia mapuche. Yo soy profesor, el perder una escuela es perder una luz. Uno se siente impotente ante este tipo de situaciones, y lo que más quisiéramos es que estos alumnos no se vean privados de la educación. Entre la gente del sector, hay mucha pena, hay mucho dolor porque se ha afectado lo más importante que es la escuela".