Nacional 09-03-2021

Mineduc dice que 50 colegios han suspendido clases presenciales por casos de covid-19: "Estamos hablando del 1%"



El ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que 50 colegios de los 5 mil que han vuelto a clases presenciales han debido suspender sus actividades, debido a casos de covid-19, los cuales, insistió, no se han producido al interior de estos, sino que "vienen de afuera". "La primera semana, solo en el ámbito escolar, teníamos tres mil establecimientos con clases presenciales y dos mil en educación parvularia, es decir, cinco mil en total. De ellos, solo en 50 se han tenido aplicar una fase del protocolo de actuación para el evento que se encuentran casos sospechosos de contagios de covid, Estamos hablando del 1% de todo aquello que está en clases presenciales", dijo a Radio Universo.



"Cincuenta parece un número grande, pero en términos relativos es muy acotado", añadió, defendiendo los protocolos dispuestos ante la aparición de eventuales casos e insistiendo en que "hasta ahora no ha habido ningún caso de covid que se haya generado en los establecimientos, son siempre casos sospechosos, estrechos o confirmados que vienen de afuera". Además, Figueroa aclaró que de estos 50 establecimientos identificados, "solo en algunos se ha tenido que cerrar el colegio completo para seguir las clases a distancia, en otros lo que ocurre es que se suspende un curso o un nivel para evitar que esto se propague". El Ministerio de Educación recordó que aquellas comunas que se encuentren en cuarentena no tienen clases presenciales, pues estas pueden suspenderse solo desde la fase 2 (Transición), criterio "que se tiene que mantener, porque la observación es muy local, una realidad fundamental de comprender", dijo.