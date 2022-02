Nacional 03-02-2022

Ministra de Agricultura: "Hoy día tenemos el presupuesto más alto para combatir incendios"

La magnitud del incendio forestal registrado en la comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego, región de Magallanes, llamó la atención del Presidente electo, Gabriel Boric, quien criticó que el personal destinado a controlar las llamas no contaba con las herramientas necesarias para combatir el siniestro. "El daño que ha ocasionado este incendio es incalculable. Una semana sin control y con el equipo forestal sin herramientas necesarias para combatirlo. El Estado debe estar preparado para estas emergencias que cada año se siguen repitiendo, en su mayoría por acción humana", manifestó Boric a través de sus redes sociales.

Consultada al respecto, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga explicó a Emol, que "hoy día tenemos el presupuesto más alto que ha tenido el ministerio para combatir los incendios, no solamente en presupuesto sino también en coordinación con el sector privado, con Onemi y con los Bomberos". En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que el ministerio ha "aprendido mucho en temas de incendio en el país, producto de la experiencia que hemos tenido", lo que, según Undurraga, no sólo se refleja "en las herramientas físicas de los brigadistas, sino que también en capacitaciones, en nuevas estrategias, en nuevas formas de monitoreo". "Y eso queremos darlo a conocer a las autoridades que van a tener que recibir esta costa, con un desafío que es global", acotó la ministra ante las críticas del Presidente electo, aclarando además que el incendio en Timaukel "está todavía en desarrollo", por lo que "que tenemos que ir es disponibilizando los recursos que sí existen para enfrentarlo en cada una de sus etapas y condiciones". "No sacamos nada con tener recursos aéreos en momentos donde hay mucho viento, tenemos que adecuar la estrategia a las condiciones", concluyó Undurraga.