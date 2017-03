Nacional 28-03-2017

Ministra de Salud por examen para detectar estreptococo B: "Hay embarazos normales que no requieren nada"

Además, Carmen Castillo, recalcó que la situación de los 14 recintos hospitalarios que no estaban realizando el examen será regularizada.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, aseguró hoy que todas las mujeres que "tengan algún riesgo en el embarazo van a tener el examen" para detectar la bacteria del estreptococo B. Sin embargo, indicó que "hay embarazos normales que no requieren nada". Luego de que el Minsal confirmara que el examen para detectar la presencia de la bacteria en embarazadas, no estaba siendo realizado en 14 de los recintos hospitalarios del país, Castillo aseguró que esta situación se va a regularizar. "Las pacientes que tengan algún riesgo en el embarazo van a tener el examen", dijo. En este sentido, manifestó que la labor de la salud pública es "focalizar los esfuerzos y trabajar con mucha responsabilidad”, asegurando que "tomar exámenes en cantidades masivas, a veces no tiene las respuestas ideales". Respecto a los dichos de Alfredo Ovalle, miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología -quien aseguró que el 42% de las muerte perinatales en hospitales públicos se debe a le presencia de esta bacteria- la ministra dijo que había que "tomar antecedentes, están muy encima los datos".

Cabe destacar que los dichos de la ministra se enmarcan en la polémica generada tras conocerse que 14 de los recintos de alta complejidad en el país no estaban realizando este examen a mujeres embarazadas con riesgo. Fue debido a esto, que el Colegio Médico junto con el Colegio de Matronas y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, solicitaron esta mañana que el análisis sea realizado a todas las mujeres, con el objetivo de prevenir infecciones producto de esta bacteria. Según señalaron, la infección provocada por el estreptococo B puede producir en niños recién nacidos septicemia, meningitis, infecciones en todos los órganos, e incluso la muerte. Además de abortos y partos prematuros.