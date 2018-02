Política 07-02-2018

Moción busca impedir la suspensión condicional de los procedimientos por delitos cometidos por funcionarios públicos

Con el fin de poder eliminar la suspensión condicional de procedimientos judiciales, por delitos cometidos por funcionarios públicos, en el Senado se presentó una moción que modifica esta normativa.

La propuesta agrega un nuevo inciso final al artículo 237 del Código Procesal Penal en el que se establezca que “no procederá la suspensión condicional del procedimiento en imputados por delitos cometidos por un funcionario público, en que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública”.

Actualmente la Suspensión Condicional del Procedimiento se encuentra dentro del marco legal que el derecho reconoce como “salidas alternativas” a un proceso judicial, mediante el cual se logra un acuerdo entre el órgano penal y el imputado, con el fin de suspender el ejercicio del primero, con la condición de que el incriminado se someta a un control determinado por el juez de garantía.

Los requisitos para poder optar a este beneficio penal se pueden dar en caso de que la pena que se pudiere imponerse al imputado no excediere de tres años de privación de libertad; si el incriminado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen simple o delito; y, si es que el acusado no tuviese vigente una suspensión condicional del procedimiento.