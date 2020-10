Nacional 08-10-2020

Movilidad en la RM: Transporte público aumentó casi un 11% y hora punta predomina entre las 9 y 10 AM



La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, hizo un balance este miércoles respecto al incremento de la movilidad en la Región Metrolitana, considerando que el 100% de Santiago se encuentra sin cuarentena.



"Efectivamente, cuando miramos los tráficos, a pesar que en el total estamos todavía por debajo de un año de referencia que no tuviera alteraciones, en algunas comunas estamos ya en el mismo nivel de la primera semana de marzo, antes de la pandemia", dijo Hutt. Esto se ha podido observar en comunas como Ñuñoa y Estación Central, "el perfil horario del tráfico durante un día laboral es casi idéntico de lo que había a comienzos de marzo, así que estamos ya en muchos sectores dentro de las cargas de vehículos que observábamos antes de la pandemia".



En el caso del transporte público, la secretaria de Estado sostuvo que se ha visto un aumento de 10% en las últimas semanas, "casi 11% en la última, y el tráfico ya aumenta a tasas menores, porque estamos en los niveles que, como digo, veíamos a comienzos de marzo". Aún se observa, acotó la ministra, que en gran parte de las comunas que la hora punta de la mañana está desfasada, "de 9 a 10 de la mañana es donde estamos más cerca de las cargas de tráfico en hora punta de año normal en esta fecha". "Todavía los rangos de 6 a 7 de la mañana y de 9 a 10 están bien cargados, pero de 7 a 9, que era la hora punta clásica o la más característica, esa todavía está un poco por debajo en gran parte de las comunas de Santiago, posiblemente porque no hay clases presenciales en los colegios, entonces el rango de 7 a 8 es el que está más lejos del rango de referencia", complementó Hutt. Transporte el día del Plebiscito La secretaria de Estado enfatizó que el Gobierno está planificando y tiene "bastante cubierto que nadie se quede sin trasporte el día del Plebiscito". Dijo que el foco está puesto "en las zonas aisladas, donde no hay local de votación y las personas, si no hay transporte, no tienen cómo llegar. Hay más de mil servicios que ya están coordinados con las intendencias, financiados por el ministerio de Trasportes, para que las personas puedan concurrir a los locales de votación". Otros dos mil servicios que cubren otras áreas tendrán una rebaja de tarifa porque no tienen el subsidio completo. Agregó que "está previsto que los servicios de transporte público operen con frecuencias de día de semana, de día laboral, así que va a haber una buena oferta en todo Chile, eso ya está validado en todas las regiones. Todos los servicios de conectividad en las zonas rurales, las zonas aisladas, ya está todo previsto y validado con las intendencias". Por ahora, dijo Hutt, queda pendiente una reunión que tienen prevista con el Servel para trabajar en conjunto con los alcaldes, "y difundir los horarios y las rutas".