Policial 07-03-2020

Mujer Carabinero: “Siempre con la convicción de resguardar a los chilenos”

La Sargento 1° María Teresa Villagra, pertenece a la dotación de la Comisaría de Carabineros de Linares, y es parte hace 21 años de la Institución Policial.

En el marco del día Internacional de la Mujer, es importante destacar que Carabineros de Chile fue la primera Institución en incorporar a la mujer en labores policiales; siendo el escalafón Femenino de Orden y Seguridad, creado en 1966. Ocho años más tarde se puso en marcha el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad de Nombramiento Institucional siendo unido con sus semejantes masculinos en 1991, marcando un paso de proyección profesional y de accionar en los diferentes ámbitos establecidos para las mujeres.

En la actualidad son más de 12.700 mujeres las que integran Carabineros de Chile, ejerciendo tareas en todas las áreas de la Institución; como patrullajes preventivos, siendo parte de secciones especializadas, estando presente en procedimientos policiales, investigaciones, controles, tránsito, apoyo logístico, como también en áreas administrativas.

LINARES

La Sargento 1ero. María Teresa Villagra, pertenece a la dotación de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, y es parte hace 21 años de la institución policial. Es casada con un funcionario policial y tiene dos hijos: Trinidad de 11 años y Agustín de 6.

A los 18 años postuló a la institución, iniciando su trabajo en la 47 Comisaría “Los Dominicos”; luego en el 2010 ingresa a la Escuela de Suboficiales en Santiago, y en el 2011 trabajó en la 22 Comisaría de Quinta Normal. En el 2016, es destinada a la 1era Comisaría de Linares. En este lugar se ha desempeñado en ámbitos tanto administrativos como policiales, y ya hace más de 4 años es parte de la Sección de Intervención Policial de la unidad, siendo la única mujer en este grupo.

María Teresa o más bien “Marité”, como la denominan sus más cercanos, es una mujer de un carisma inigualable, siempre se le puede ver con una sonrisa en su rostro y con una buena palabra para su pares, junto a ello muy preocupada de su aspecto personal, deja entrever en todo momento su femeneidad; vive cada día de manera intensa, entregando lo mejor de ella en cada servicio de resguardo policial y en la entrega de prevención y autocuidado para la ciudadanía, teniendo que equilibrar su vida profesional con lo familiar, sintiendo de forma honorable el vestirse con el verde uniforme cada jornada.

“Con el tiempo me he ido encantando con la labor que entrego, ya que la pasión y el honor de ser parte de esta institución policial traspasa lo inimaginable. Conceder y garantizar seguridad la comunidad, ver el cariño y agradecimiento en diversas circunstancias son gestos que llenan la vida y me colman de energía para continuar neutralizando la delincuencia. Cuando uno se viste con el uniforme cada mañana tiene clara la labor que se debe ejercer y siempre con la convicción de resguardar a todos los chilenos, sea cual sea la eventualidad “, mencionó la Sargento Villagra.