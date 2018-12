Social 19-12-2018

Mujeres rurales de la provincia de Talca egresaron del Convenio INDAP PRODEMU

Se iniciaron hace tres años, con el sueño de convertirse en mujeres productoras, capaces de impulsar un negocio productivo en el campo y hoy tras tres años de aprendizaje egresaron como mujeres emprendedoras.

Se trata de 26 mujeres rurales de las comunas de San Clemente y de Curepto quienes esta mañana recibieron sus certificaciones de egreso del Programa de Mujeres Rurales del convenio INDAP-Prodemu.

La iniciativa permitió a las mujeres organizarse a través de talleres o grupos y desarrollar una actividad productiva, en este caso El Grupo de Emprendedoras El Roble, con alimentos procesados; las Artesanas de Constantué, con artesanía en lana y el Grupo de Hortalizas Santa Isabel, con hortalizas y flores bajo plástico.

Las participantes también recibieron conocimientos técnicos, herramientas para la administración y comercialización de sus productos, fortalecimiento de la asociatividad y un pilar de formación personal, que contribuye al empoderamiento y desarrollo de habilidades individuales. Además de recursos para que logren materializar las inversiones necesarias para impulsar sus negocios productivos.

La jornada contó con la participación de la directora regional de la Fundación Prodemu Antonieta Morales y el director regional de INDAP Oscar Muñoz, además de profesionales de INDAP y de Prodemu.

El director regional de INDAP destacó la participación de las mujeres rurales en el mundo productivo y en los diferentes programas de este servicio del agro. “Es muy reconfortante ver el avance de las mujeres que hoy egresan del convenio y las invito a continuar trabajando con INDAP, ustedes son usuarias de nuestra institución y pueden acceder a nuestros instrumentos de fomento productivo, para que puedan continuar avanzando en su idea de negocio”, dijo Oscar Muñoz.

Para la directora regional de Prodemu, Antonieta Morales, resulta emocionante apreciar el esfuerzo que le colocan estas mujeres y ver sus resultados. “.Hoy ellas están en la búsqueda de su autonomía económica y son un aporte para sus familias. Muchas trabajan en ferias y tienen su clientela y hemos visto la transición desde el primer año que ingresan hasta el egreso y realmente es un orgullo como han avanzado. Esperamos que se sigan abriendo puertas, por lo menos desde nuestras Fundación lo haremos y el compromiso del Gobierno es justamente poder potenciar a nuestras mujeres emprendedoras y nos vamos a poner la camiseta sobre todo por nuestras mujeres rurales.”

Para Judith Retamal, del grupo de artesanas de Constantue de Curepto, su participación en el convenio fue un proceso muy enriquecedor. “Nosotras somos 8 integrantes en el taller y para mí ha sido muy bueno, porque no solo aprendimos a sacarle provecho a la materia prima que teníamos, que era la lana, si no que conocimos los telares. Esto no solo nos ha permitido aprender a trabajar la lana y a hacer un producto , sino que también a valorarnos como mujeres y a saber que nosotras podemos hacer cualquier cosa, además no invitaron a Santiago a la feria de Prodemu y esa fue una experiencia buenísima”.

Pamela Rioseco del grupo Santa Isabel de San Clemente, dedicados a la producción de flores y hortalizas, bajo plástico y que integran 8 mujeres, dijo que pretenden continuar trabajando como grupo. “Estamos trabajando de una manera saludable, sin químicos, lo más natural posible. Para nosotras fue una experiencia maravillosa, empezamos desde la estructura del invernadero, que no sabíamos mucho y ahora aprendimos de todo, tuvimos clases de desarrollo personal, organizacional, técnico, producción, aprendimos a calcular. Ahora esperamos seguir produciendo y creciendo juntas.”

En la provincia de Talca el convenio INDAP Prodemu está trabajando con 9 grupos de mujeres, en las comunas de San Clemente, Curepto y Empedrado, en los rubros de artesanía en tela, avícola, hortalizas, flores y alimentos procesados.