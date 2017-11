Nacional 01-11-2017

Multas por pernoctar en la vía pública e inmigración: Las polémicas que ha enfrentado la alcaldesa Karen Rojo

Una multa a quienes pernocten en calles y plazas de 1 a 5 UTM (entre $46 mil y $233 mil) la puso nuevamente en la palestra. A pesar de que la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ha salido a despejar dudas sobre la ordenanza municipal, la medida ha recibido una serie de críticas. Esta comenzaría a regir este miércoles y, según la jefa comunal, busca asegurar "el buen uso de los espacios públicos". Sin embargo, ha enfatizado que para las personas que tengan domicilio fijo y pernoctan en la calle "la multa es segura" y que se aplicará "criterio". Pero esta no es la única polémica que ha debido enfrentar la alcaldesa. En medio del aumento de la población inmigrante en la región (5,3% según cifras de la última encuesta Casen) ha manifestado su postura y preocupaciones respecto de esta materia.

"No quiero en la comuna de Antofagasta guetos de pobreza y lamentablemente la población que está llegando está generando serios problemas, que si no los tocamos a tiempo, esta situación va a ser irreparable", dijo a fines de 2016 a Emol. Aquella vez Karen Rojo además aseguró que en el 50% de los casos de asesinatos ocurridos este año, han estado involucrados ciudadanos de otros países. Ello también le valió cuestionamientos. Otra de las polémicas que ha enfrentado la alcaldesa Karen Rojo fue en septiembre de 2015, cuando firmó un decreto en el que se ordenaba desalojar 26 asentamientos informales. En uno de estos era el "Luz Divina", donde reside el sacerdote jesuita Felipe Berríos quien rechazó la decisión municipal.