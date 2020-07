Deporte 02-07-2020

Municipalidad de Longaví comenzó clases de bailes entretenidos para toda la familia



Todos los días, de lunes a viernes, a través del fanpage municipal se desarrollará clases de baile entretenido para toda la familia, a cargo de monitoras dedicadas a entretener a la comunidad a partir de las 10:00 am.

Como una forma de aliviar los tiempos de ocio en pandemia, la ilustre municipalidad de Longaví está desarrollando un trabajo en conjunto con diferentes actores y programas vinculados a la vida sana, salud mental, deporte, educación y salud familiar, para mantener activos a los habitantes de la comuna en tiempos de Covid, que nos obliga a permanecer en casa y no nos permite desarrollara actividad física en lugares públicos.

Al respecto, Darío Parada, encargado de deporte y cultura, evaluó positivamente la primera clase de baile entretenido en la comuna, señalando estar muy contentos con esta primera clase, y agradecer a las monitoras que entregaron una muy buena energía, “Estamos generando espacios, estamos haciendo algo distinto, la iniciativa parte por generar un espacio, un momento, donde las personas y nuestra gente pueda soltar por un momento lo que es el Covid, soltar lo que ve en la televisión , y hacer actividad física siempre te va ayudar para mejorar el sistema inmune y para estar más a gusto y tranquilo, ya que te da una cierta estabilidad emocional”, expresó.

Por su parte, Trinidad Parada, monitora de baile entretenido, señaló que a través del baile se puede sacar el estrés y de forma entretenida, y la idea es que la gente no piense tanto en la pandemia que estamos viviendo, “Estamos con todo el ánimo, a seguir disfrutando, y queremos invitar para que más personas se conecten, este viernes seguiremos con actividad física y baile entretenido, así que vamos a seguir motivando a la gente en sus casas”, acotó.