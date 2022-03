Social 30-03-2022

Municipalidad de Longaví implementa segundo equipo de kinesiólogos a domicilios

Desde esta semana el Departamento de Salud Comunal de Longaví tendrá un nuevo servicio kinésico a domicilio, “El kinemóvil”, servicio compuesto por dos profesionales del ramo y que nace con la necesidad de entregar mayor cobertura médica a pacientes que no califican en el programa postrados.

Carlos Castillo, coordinador del programa kinésico a domicilio, señaló que “este programa nace con la necesidad de cubrir un segmento de la comunidad que no tiene esta atención médica, y sobre todo en una zona rural tan extensa como tiene la comuna de Longaví, más del 75% de su comunidad vive en los campos, y este despliegue técnico y también económico por parte de las autoridades de poder cubrir y llegar a todos los extremos de la comuna, otorgará mayor acceso a la salud, siempre va ser necesario crear nuevas formas para que las personas tengan una mejor salud”.

“El paciente del programa postrados debe tener algunos requisitos, y habían muchos pacientes que no califican en este programa y necesitan servicios de atención kinésica, y ahora serán cubiertas gracias a la implementación de este segundo programa, pacientes con accidente vascular o pacientes que necesitan ser trasladados, serán atendidos por este nuevo servicio, entregando más cobertura y acceso a la salud”, agregó.

Finalmente, el profesional señaló que, “la medida fue muy bien acogida por el alcalde Cristián Menchaca, quien ha visto los agradecimientos de los vecinos y vecinas con los distintos programas de atención médica a domicilio, servicio que ha implementado su administración, así que muy contento de poder atender a más vecinos y vecinas de la comuna y poder disminuir también las listas de espera ya que la demanda era muy alta, así que los recursos están y esto permite contratación de profesionales para la implementación de este segundo equipo ”.