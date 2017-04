Crónica 23-04-2017

Municipalidad de Parral exigió autorización para instalación de nuevo puente mecano

El municipio local reiteró el llamado a las autoridades regionales a autorizar la instalación del nuevo puente, estructura que ayudará a potenciar la conectividad en la comuna.



La Municipalidad de Parral reiteró el llamado a las autoridades regionales y de gobierno, para aprobar la instalación del nuevo puente mecano, el que se ubicará sobre el Estero Parral, por calle Igualdad.



Precisamente, la actual administración fue notificada por la Constructora Nortesur SPA, sobre los inicios de las obras de reparación del puente Buenos Aires, por calle Balmaceda, hasta ahora, único acceso directo que conecta el centro de la ciudad con dicho sector.



La estructura presenta ciertos defectos producto de múltiples factores, situación que el municipio informó a las entidades correspondientes en diciembre de 2015, y que recién el próximo martes 25 del presente, comenzará a ser subsanada.



No obstante, desde el municipio local declararon tener sentimientos encontrados al respecto, considerando que si bien se hará la reparación, esto traerá potenciales complicaciones en lo que respecta al flujo vehicular.



La situación podría ser menos compleja si ya se contase con la autorización del gobierno para instalar el nuevo puente mecano; estructura adquirida con recursos municipales que ya se encuentra en la comuna, y que se transformaría en una segunda alternativa para circular por dicha zona.



En este sentido, la Alcaldesa Paula Retamal mencionó que “llevamos mucho tiempo solicitando a los organismos regionales correspondientes la autorización de instalación del puente mecano, pues conformaría una segunda opción para el tránsito de los vecinos del barrio Buenos Aires, considerando que el primer puente presenta ciertos defectos”.



La primera autoridad agregó que “si contáramos con el puente mecano ya instalado, la reparación del puente número uno no sería una complicación. No obstante, nos han dilatado el tema y eso única y exclusivamente afecta directamente a los vecinos, quienes son los que se ven perjudicados directamente”.



Cabe mencionar que hace unos días, el municipio reiteró este deseo en la 2ª sesión del Consejo de Alcaldes de la Provincia de Linares, instancia donde el Seremi de Obras Públicas del Maule se comprometió a dar celeridad a la solicitud de la actual administración parralina.