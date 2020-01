Social 16-01-2020

Municipalidad de Parral realizará festival “Vive Verano 2020”



En el marco de las actividades comunales, programadas para los meses de Enero y Febrero, la Municipalidad de Parral informó que realizará el festival musical “Vive Verano 2020”.



El evento gratuito, se llevará a cabo desde el miércoles 29 de enero al sábado 1 de febrero, en el escenario monumental de la Alameda Las Delicias, y contará con las presentaciones de artistas tales como Los Vásquez, Noche de Brujas, La Noche, Grupo RED y Claudio Narea (ex Los Prisioneros), entre otros.



A la parrilla musical, se sumará también una extensa feria artesanal, donde las PYMES, emprendedores y comerciantes parralinos, podrán exhibir y vender sus diferentes productos, generando así un espacio para el desarrollo económico local.



En este sentido, la Alcaldesa Paula Retamal mencionó que “este año no realizaremos la Semana Parralina como tal, pues según una encuesta ciudadana que efectuamos, la comunidad decidió destinar esos recursos para la creación de una Farmacia Municipal 2.0. No obstante, quisimos hacer un esfuerzo, y levantar este festival que es más acotado, pero de todos modos con grandes números artísticos”.



“Esta será una de las tantas actividades que realizaremos durante todo el verano. Además, son instancias donde también entregamos un espacio a nuestros emprendedores, con quienes estamos comprometidos a apoyarlos. Esperamos sea una gran fiesta para todos”, agregó.