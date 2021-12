Nacional 30-12-2021

Municipio de Panguipulli aprueba ordenanza que prohíbe navegación de vehículos motorizados en el lago Calafquén

De manera unánime, la Municipalidad de Panguipulli aprobó ayer martes una ordenanza que prohíbe la circulación de vehículos motorizados en los lagos Calafquén, Pellaifa y Pullinque. Esta medida, que comenzará a regir desde el 1 de enero del 2022, nació gracias a una solicitud levantada por las comunidades indígenas de la zona. Una vez levantada la sesión del concejo municipal, celebrado en la localidad de Coñaripe, el alcalde la comuna, Pedro Burgos, manifestó: "Esta ordenanza es fruto del trabajo que se viene realizando hace años con las comunidades ancestrales, ubicadas en las cuencas del lago Calafquén".

"Esto es una señal política que está enmarcada en la sustentabilidad", dijo el jefe edilicio al medio "InfoCoñaripe". En detalle, la ordenanza aprobada "regula la navegación de embarcaciones a motor por los lagos Calafquen , Pellaifa y Pullinque; además de sus afluentes, prohibiéndose el desembarco, circulación y navegación de toda clase de embarcaciones que funciones en base a cualquier tipo de combustible, tales como diésel, gasolina y kerosene", explica el documento. No obstante, esto excluye a los vehículos acuáticos de uso ocasional, ya sea de emergencias, servicios públicos o investigaciones científicas, las cuales deberán ser informadas y autorizadas previamente por el Municipio de Panguipulli. "En estas situaciones, los vehículos podrán transitar procurando la menor alteración del ecosistema", aclara el escrito. Asimismo, esta nueva norma "no afecta a vecinos y vecinas que ejecutan actividades comerciales durante periodos temporales, como el verano", consignó el alcalde. En cuanto a la fiscalización, la ordenanza detalla que estará sujeta a la capitanía de Puerto, y quienes no respeten la medida "serán sancionados con una multa de 3 UTM, y en caso de ser reiterativa, se aplicará una multa de 5 UTM". "Creemos que esta ordenanza es una oportunidad para avanzar en la sustentabilidad. Vamos a seguir trabajando en ellos", exclamó el alcalde a InfoCoñaripe. Asimismo, el concejal Gerardo Saez calificó esta medida como "histórica" en la preservación del medioambiente.