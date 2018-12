Social 30-12-2018

Municipio homenajeó a personajes destacados de la comuna en el 81º aniversario de Longaví

En la plaza de armas de Longaví se celebró el acto del 81º Aniversario de la comuna con la presencia del alcalde Cristian Menchaca, la gobernadora de Linares María Claudia Jorquera y del cuerpo de concejales.

En la oportunidad se entregaron reconocimientos a personas destacadas que marcaron hitos importantes en el desarrollo y crecimiento de Longaví como el religioso Alberto Eugenio Hitschfeld Niklitschek, a quien se le recuerda por su labor evangelizadora, impulsor de la puesta en marcha del comedor fraterno Padre Alberto Hurtado y la lucha para abrir el hogar de ancianos María Reina de La Quinta. También se distinguió en la parte social a los ex concejales José María Aguilar Cofré y Alonso Enrique Norambuena Zúñiga, en Educación a la profesora de Inglés Rhoda Mac Donald Tocchetton, y en Salud al joven odontólogo Manuel Jeremías Zura Almuna, quien ha destacado por obtener un premio a nivel internacional en su área.

Junto con ello, el alcalde y concejo municipal le otorgaron un premio especial al puntaje nacional en la PSU de Matemáticas Daniel Antonio Sarazúa Yáñez, quien vive en el sector rural de Mesamávida de esta comuna.

“Con los concejales coincidimos en la mayoría de los nombres de las personas que premiamos hoy. Por ello creemos que los homenajeados fueron bien elegidos, ya que todos han contribuido desde su sector al desarrollo de esta comuna que crece cada día, objetivo que nos hemos planteado como autoridades”, apuntó el alcalde Cristian Menchaca.

“También quisimos destacar al joven de Mesamávida que obtuvo el puntaje nacional de la PSU, pues desde un colegio público pudo conseguir este logro, lo que demuestra y se pone de ejemplo para todos nuestros niños de colegios municipalizados que están formándose junto a sus profesores”, agregó la autoridad comunal.



PREMIADOS

El ex concejal y ex regidor José Aguilar agradeció por sobre manera este reconocimiento público, “estoy muy contento y emocionado. Agradezco al alcalde Cristian Menchaca por este premio, porque hemos trabajo con él transversalmente con el objetivo de hacer cada día más grande a Longaví”, precisó.

Por su parte, la educadora Rhoda Mac Donald Tocchetton indicó que para ella fue una sorpresa este galardón, “fue muy emocionante haber recibido este reconocimiento, agradezco al alcalde por este noble gesto. Además es muy importante volver a reencontrarse con tanta gente que uno conoció hace muchos años”.

El acto, que incluyó la presentación de un video elaborado por el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Longaví, también fue amenizado con música que estuvo a cargo del “Dúo Harper”, compuesto por un guitarrista y una arpista electrónica, quienes deleitaron al público con melodías populares y le dieron el cierre perfecto a este evento de aniversario.