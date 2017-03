Crónica 07-03-2017

Municipio solicitó apoyo al SSM Compleja situación en Longaví por no pago de prestaciones en salud el 2016

Se informó que son más de 160 millones de pesos que no habrían sido justificados o rendidos, lo que gatilló realizar una auditoría por parte del servicio regional.



A los ya conocidos millonarios déficit en Educación y Salud con los que se encontró la administración municipal del alcalde Cristian Menchaca Pinochet en la comuna de Longaví, un nuevo problema viene a complicar la atención asistencial en esta última área. Esto, porque en sesión del concejo municipal se descubrió que existe una deuda de arrastre por una serie de prestaciones no realizadas a usuarios de la red de salud el año 2016, que suma más de 160 millones de pesos, no justificados y/o rendidos, lo que ocasionó una auditoría por parte del Servicio de Salud del Maule.

Una vez conocida esta situación, tanto el alcalde como todos los concejales, en forma unánime, determinaron hacerse parte, creando para ello una comisión especial, la que tenía como primeras acciones reunirse con la autoridad regional de Salud, Rodrigo Alarcón, quien se mostró muy al tanto de la compleja situación y del mismo modo, dispuesto a colaborar con la comuna en estas y otras situaciones que a su juicio en el área de la Salud no se venían haciendo bien.

“Tenemos un problema de 160 millones de pesos en programas que son fundamentales, como de carácter dental para adultos mayores y gente más humilde que no se han podido ejecutar, porque no se rindió el dinero como correspondía en su momento. Aquí se cometieron serios errores en la administración anterior en el departamento de Salud de Longaví que nos afectan demasiado, por eso confiamos en que desde la dirección regional nos podrán dar una mano al respecto y cumplir los compromisos del Gobierno de la Presidenta Bachelet con los vecinos de Longaví en materia de salud”, explicó el alcalde Menchaca.

“Aquí tenemos un tema bien grave, son cerca de 39 convenios, de los cuales 160 millones de pesos están sin rendir, fuera de plazo, y fuera de todos los cánones oficiales por parte del Servicio de Salud del Maule. Eso contempla que por un lado no se pudieron pagar algunas prestaciones como por ejemplo las radiografías de cadera de los bebe de tres meses, que desde agosto a la fecha no se han vuelto a realizar”, agregó el concejal Robin Araya.

Fue así como se llevó a cabo una primera reunión en la que estuvieron presentes los concejales Robin Araya, Matusalén Villar y Nancy Silva; la administradora de Salud Municipal, Alejandra Harrison y el director de Salud (s), Nivaldo Calabran, con el director del Servicio de Salud del Maule, Rodrigo Alarcón, donde se analizó el problema.

Cabe hacer notar que de acuerdo a una instrucción de la Contraloría General de la República del año 2015, todos estos convenios deben estar pagados y ejecutados el 31 de diciembre de cada año, lo que no ocurrió en Longaví.

“Nos hemos tratado de poner al día con estos pagos, pero nos encontramos desde el día 9 de enero de este año, cuando nos hicimos cargo del departamento de Salud, junto al jefe de Finanzas, Juan Montencino, con graves irregularidades y no tuvimos la información y documentación al momento, y ya al 31 de diciembre de 2016 no se había efectuado la rendición”, explicó Alejandra Harrison.

Al respecto, Rodrigo Alarcón dijo que frente a la no rendición, ésta es responsabilidad de la administración municipal de Longaví, “por tanto ellos tendrán que resolver las dificultades administrativas que tengan; nosotros hacemos entrega de fondos anuales, habitualmente en dos cuotas, la primera a principio de año, la segunda alrededor de agosto, y ciertamente el año pasado tuvimos dificultades con la rendición. Entendiendo que son dineros fiscales nosotros no podemos entregar recursos cuando las rendiciones están incompletas. Corresponde al municipio corregirla y reportarla”.

Pero frente a los dineros que llegan este año para los programas en cuestión precisó que serán otorgados sin problemas, “los fondos 2017 los entregaremos, los del 2016 no están retenidos, no los puede gastar el municipio hasta que nosotros lo autoricemos”.

Finalmente desde la corporación municipal llamaron a la tranquilidad a la población de Longaví, “porque se está dando todo el esfuerzo para ponerse al día y entregar la atención a la gente como corresponde”, concluyó la primera autoridad comunal, Cristian Menchaca.