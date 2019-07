Opinión 09-07-2019

Nuevas patologías AUGE: ¿Cómo beneficiarán a los chilenos?

Cuando se piensa en enfermedades complejas, como un cáncer o alzheimer sabemos que además del impacto emocional que sufre la persona que padece la enfermedad, viene consigo un alto costo familiar y por sobre todo patrimonial. La mayoría de los chilenos, estaríamos dispuestos a sacrificar lo que con esfuerzo se ha conseguido por lograr un tratamiento de calidad, oportuno y que consiga la recuperación del familiar que se encuentra sufriendo de una enfermedad catastrófica.

El AUGE, es el sistema de salud que busca garantizar por el Estado la atención oportuna, de calidad y con cobertura financiera, de enfermedades de complejo tratamiento y alto costo. En el primero gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se logró aumentar de 56 a 80 las patologías que contemplaba el AUGE. Sin embargo, desde el año 2013, no se aumentaron las patologías que se encontraban incluidas, dejando de lado una gran cantidad de familias chilenas que sufren enfermedades de alto costo y complejidad.

Hoy, nuevamente es el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el que se pone en el lugar de los chilenos y les da prioridad a las necesidades de la ciudadanía, incluyendo cinco nuevas patologías a las Garantías de Salud AUGE. Desde el 1 de octubre, finalizando el procedimiento legal, se incluirán en el AUGE cuatro cáncer sumamente complejos; el cáncer de pulmón, el cáncer de tiroides, el cáncer renal y los mielomas múltiples. Así también, no se podía dejar atrás otra enfermedad de común ocurrencia en los adultos mayores, como es el caso del Alzheimer y otras demencias, que no solo afectan al paciente, sino, a todo su núcleo familiar.

El esfuerzo es de todos, y estas cinco nuevas patologías beneficiarán directamente a 21 mil chilenos, pero por sobre todo a igual número de familias que sentirán la tranquilidad de un tratamiento oportuno, de calidad y cubriendo los altos costos financieros que esto significa.

Pero, ¿cuánto se invertirá? Queremos que la cobertura sea lo más amplia posible y cuando nuestro Presidente lo anunció dejó en claro que la ampliación significará una inversión anual de $39.000 millones adicionales al Estado, pero no es todo. A esto se suma la Ley del Cáncer que se envió y que ya está aprobada por el Congreso, y que contempla una inversión adicional de $20.000 millones.

Con cada detalle y proyecto que desarrollamos en salud, buscamos que las inversiones permitan contar con una infraestructura, con médicos especialistas en oncología para dar respuesta oportuna, humana y de calidad a cada uno de los chilenos que lo necesite. Porque no todo se trata de números. Más allá de la inversión, nos preocupa el nivel de atención, que cualquier persona que se encuentre dentro de las categorías anunciadas no se quede sin atención. Sabemos el shock emocional que significa la noticia de que un familiar se encuentre enfermo es importante y queremos, esperamos, que la materia económica sea la menor de sus preocupaciones. Queremos detección temprana a estas enfermedades. Buscamos que todos tengan acceso a la atención oportuna. No debemos olvidar, que el esfuerzo es de todos y en la región el Intendente Pablo Milad y el Consejo Regional están desarrollando y entregando importante inversión en salud y se contemplan un gran centro oncológico aquí, en la Región del Maule.

Así es como, estamos seguros que unidos podremos doblegarle la mano a las enfermedades. Como gobierno y sociedad civil debemos continuar trabajando juntos, este no solo es un esfuerzo de gobierno, ni de presupuestos, es una necesidad que hemos escuchado y es el sacrificio de miles de familias que se ven afectadas y que queremos que se sientan acompañadas, porque esa es nuestra principal labor y vocación. Escuchar, apoyar y estar presentes.

Sabemos, que existen otras enfermedades y coberturas que los chilenos también esperan que sean AUGE y seguiremos avanzando como gobierno para que así sea. Somos un gobierno que escucha y prioriza todas las necesidades de Chile y para hacerlas realidad, primero debíamos poner a Chile en marcha, para lograr los recursos necesarios, para hacer profundas reformas necesarias para nuestro país, en pensiones, niñez, salud, vivienda e infraestructura y otras muy necesarias, para lograr que Chile deje de estar en vías de desarrollo y pase a ser un país desarrollado en que nadie se nos quede atrás, y para eso, todos debemos contribuir, porque Chile lo hacemos todos.





(Jorge Guzmán Zepeda, Secretario Regional Ministerial de Gobierno)