Nacional 13-02-2022

Nuevo récord de temperatura en la Antártica alerta a expertos mundiales: llegó a 13,7ºC



Para investigadores nacionales e internacionales, el monitoreo de éste y otros fenómenos climáticos en tiempo real en Antártica se vuelve críticos para comprender los efectos del cambio climático, no sólo en el Continente Blanco y Chile Continental Sudamericano, sino a nivel global.

Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, investigador del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) y experto en Cambio Climático, no tiene dudas: “Los eventos de temperaturas extremas están aumentando en todo el mundo y la Antártica no es una excepción. En paralelo han estado aumentando también los ríos atmosféricos, es decir bandas de aire tropical rico en humedad que, cuando se acercan a la Antártica, ocasionan precipitaciones y alzas de temperatura.”

Un fenómeno de este tipo se desarrolló el lunes pasado. La Península Antártica registró temperaturas récord en cuanto a las máximas: 13.6 °C en la base argentina Carlini (marca anterior de 13,1 °C de 2019), 11,5 °C en la base ucraniana Vernadsky (marca anterior de 10,9 °C de 1988) y 13,7 °C en la base coreana King Sejong (marca máxima anterior de 1988).

En tanto, según el registro de la nueva estación en la Base Científica Chilena Profesor Julio Escudero, la temperatura máxima registrada alcanzó los 8,1 °C a las 17.00 horas.

Como explica Cordero, ésto genera precipitaciones líquidas y las altas temperaturas suelen ocasionar derretimiento del hielo, lo que normalmente no se consideraba de gran impacto hasta que recientes estudios comenzaron a indicar lo contrario.