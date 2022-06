Nacional 29-06-2022

Ocupación de UTI pediátrica presenta leve aumento y Salud llama a "asumir con responsabilidad" el receso escolar

El ministerio de Salud (Minsal) entregó este martes una actualización de la situación epidemiológica en el país, donde los casos de covid-19 presentaron una baja del 5% respecto a la semana anterior, sin embargo, las autoridades llamaron a no descuidarse, puesto que el indicador está impulsado por los recientes feriados.



"Actualmente, hemos observado una disminución de un 5% en los casos diarios promedio, en comparación a la semana anterior", destacó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Esto, porque en los últimos siete días el promedio fue de 8.965 casos diarios, mientras que la semana previo fue de 9.426 casos diarios promedio. Pese a ello, la autoridad recalcó que "queremos ser muy cautos con esto. Esta pequeña disminución de los casos se da en un contexto muy particular en el cual hemos tenido días feriados, lo que hace que menos personas acudan a testearse". Por lo tanto, la situación epidemiológica sigue preocupando a la autoridad tanto por el covid-19, sino que también por todos los otros virus estacionales que están afectado a la población, donde el virus respiratorio sincicial llega casi al 50% de predominancia. "Esta situación es grave desde el punto de vista epidemiológico, donde aún no hemos pasado el peak de casos, lo que nos hace tener que redoblar las medidas, tanto desde el punto de vista de la red asistencial como de todas las otras medidas de prevención", recalcó Cuadrado. Estado de la red asistencial Si bien actualmente existe esta alza importante de casos por covid-19 durante este invierno, el subsecretario Cuadrado destacó que "no hemos visto un crecimiento tan importante de los casos graves, ingresando a UCI, de lo que vimos en febrero de este año, o la situación dramática que vivimos en invierno de 2021". "Hace un año atrás teníamos miles de personas en camas criticas que estaban en esa condición grave. El que hoy estemos en una situación distinta, tienen que ver con las vacunas", complementó.