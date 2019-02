Crónica 20-02-2019

Ojo con el cuidado de los ojos

Durante el verano, todos nos preocupamos de cuidar nuestra piel frente a los rayos UV con protectores solares o ropa adecuada. No obstante, son pocos los que se acuerdan que la zona más delicada del cuerpo expuesta a las condiciones de esta temporada son nuestros ojos.



“A lo largo de los años, se realizan campañas sobre la protección de la piel pero poco se habla del cuidado de los ojos. Si bien las consecuencias directas no suelen ser tan graves, las de largo plazo pueden provocar enfermedades como Cataratas o acelerar la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE)”, señala Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.



Por estas razones, la especialista entrega una serie de consejos que te ayudarán a cuidar tus ojos para que puedas disfrutar sin problemas de todos los paisajes que te entrega el verano.



1. Evita la sequedad ocular: El uso prolongado del aire acondicionado aumenta la incidencia del “síndrome del ojo seco”, que en Chile afecta a cerca del 15% de la población, según la Unidad de Lágrima y superficie Ocular de Clínica La Condes. “En este sentido, debemos aplicar frecuentemente colirios o soluciones oftalmológicas que ayuden a lubricar la superficie ocular, evitando irritaciones y picazón, que podrían derivar en una conjuntivitis”, señala la especialista.



2. Cuidado con el agua: Durante esta época, es imposible no querer darse un chapuzón en la playa, la piscina, un río o lago, “no obstante, el cambio del ph puede provocar serios problemas en los ojos como enrojecimiento o, incluso, infecciones”, agrega Molina, indicando que para evitar este tipo de molestias, “es importante bañarse en lugares indicados y regulados –en el caso de las piscinas-, además de ocupar lentes protectores y lubricar los ojos con soluciones oftalmológicas posterior al baño”.



3. Lentes de sol adecuados: De acuerdo a la químico farmacéutico, los lentes deben ser de buena calidad, asegurándose que contengan protección para rayos UV al 100%. “Cuando los lentes no tienen este tipo de protección y sólo bloquean la luz visible, la pupila presenta mayor dilatación –por el bloqueo de esta luz- pero recibe directamente los rayos UV, generando graves problemas a largo plazo”, indica Molina.



Un abuso a la exposición al sol o no tener los cuidados necesarios pueden llegar a producir efectos nocivos como la queratitis (inflamación de la córnea), pterigium, pinguéculas (crecimientos anormales benignos de la conjuntiva) y un sinnúmero de infecciones. Por eso, este verano ten ojo con tus ojos.