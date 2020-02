Crónica 04-02-2020

Olas de calor: estudio UTalca revela que cuentas de luz suben en promedio 20 mil pesos por mayor uso de aire acondicionado



Entre las recomendaciones para disminuir estos costos está evitar la radiación directa del sol al interior de las casas y la ventilación de los espacios durante las noches.

Olas de calor con temperaturas que alcanzan incluso los 40°C en algunos lugares de la zona central y que se repetirán durante el verano producto del cambio climático, pronosticó el agroclimatólogo, Patricio González, del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (Citra) de la Universidad de Talca.

Motivados por esa afirmación, el Centro Tecnológico Kipus de la misma Institución estudió cuál es el impacto de estas olas de calor en el consumo energético de refrigeración para los hogares de la zona centro del país, es decir, cuánto gastan los aires acondicionados en las viviendas. La conclusión fue que un artefacto, en promedio aumenta su consumo en un 85% debido a las altas temperaturas respecto a un año normal.

“Consideramos que es importante que las personas conozcan los consumos de energía que se generan en sus viviendas, de esta forma pueden tomar decisiones informadas, por ejemplo, si requieren realizar mejoras para alcanzar una mejor eficiencia energética o si requieren renovar o efectuar mantención en los sistemas de climatización que tienen”, comentó la investigadora del Centro Tecnológico Kipus y académica de la UTalca, María Luisa del Campo.

El estudio se realizó con los tipos de viviendas unifamiliares que habitualmente las grandes constructoras edifican en la zona central, considerando una superficie útil de 90m2 y tres habitaciones.

“Si se continúan presentando olas de calor durante el verano, con temperaturas que sobrepasan los 37°C, el consumo energético de refrigeración aumentará en un promedio de 85% respecto al consumo en un año típico, lo que provoca un aumento en el costo de la energía superior a los 20 mil pesos en los hogares durante los meses más calurosos” indicó Francisco Mateo, quien es parte del equipo de Simulaciones Energéticas en Edificaciones de Kipus.

En cifras, si en un año normal el aire acondicionado gasta 52,6 kWh, en período de olas de calor este consumo sube a 97.7 kWh.

Junto con esto, el profesional explicó que se observa además que en muchos casos los aires acondicionados no logran llegar a las temperaturas de confort que las personas desean, debido a que su diseño está pensado para ambientes con menores temperaturas exteriores, por lo que si esas condiciones varían, como ocurre con esta ola de calor, entonces el equipo no es lo suficientemente potente para llegar a la temperatura deseada.

Recomendaciones

De acuerdo al experto, lo primero que debe hacer una persona es conocer la vivienda donde reside, los materiales, cómo está aislada y qué características tiene para que la decisión de refrigeración sea la adecuada y dé una mayor eficiencia energética al espacio.

“Además de las altas temperaturas, un factor importantísimo es la radiación, que no calienta el aire sino que afecta el suelo y en general a lo que se denomina “masa térmica” en los recintos, que pueden ser los muebles o las alfombras que están expuestos a esta radiación. Ese calor que ganan durante el día es liberado en la noche, lo que significa que no disminuirá la temperatura en ese espacio”, explicó Mateo.

Quien recomendó en este aspecto, tener algún tipo de control solar en la orientación norte y poniente de los hogares. “El sol es muy fuerte en esas direcciones, entonces quienes tienen en esas zonas un porcentaje alto de ventanas van a tener mayores problemas, y que se pueden resolver de diversas formas, desde filtros solares para los cristales a instalar, aleros más amplios hacia el norte o hasta un toldo al exterior que permita generar una pantalla a los rayos ultravioletas. Y hacia el poniente, árboles de hoja caduca o postigos”, argumentó.

Junto con esto, el profesional de la UTalca indicó que es vital ventilar durante la noche, para disminuir el calor que se encuentra al interior del hogar producto de la radiación y de las temperaturas extremas, mientras que durante el día-cuando suben las temperaturas- mantener cerrado.

Respecto a los aires acondicionados, Mateo precisó que es importante escoger aquellos con mayor eficiencia, de etiqueta “A” idealmente.