Social 18-01-2018

ONEMI entrega recomendaciones por condición de marejadas anormales en el borde costero

El Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, dependiente de la Gobernación Marítima de Valparaíso, informa que se presentará un tren de olas provenientes del hemisferio norte, proyectando condiciones de mar como marejadas anormales del noroeste, según el siguiente detalle:

Isla de Pascua : jueves 18 de enero (AM).

Arica hasta Coquimbo : jueves 18 de enero (AM).

Archipiélago Juan Fernández : viernes 19 de enero (AM).

Coquimbo hasta Lebu : sábado 20 de enero (AM).

Esta condición se mantendrá hasta el martes 23 de enero, alcanzando su máximo desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local, según el siguiente detalle:

Isla de Pascua : domingo 21 de enero.

Arica hasta Lebu : martes 23 de enero.

Archipiélago Juan Fernández : martes 23 de enero.

Cabe destacar, que la magnitud del fenómeno permite prever sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera principalmente en bahías abiertas al noroeste.

En consideración a estos antecedentes, ONEMI declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas del borde costero entre las regiones de Arica y Parinacota y Biobío, incluyendo comuna de Juan Fernández y provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso, por marejadas anormales, a partir de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.