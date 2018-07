Policial 04-07-2018

Organismos de emergencia mantienen observación sobre frente de lluvias por 3 días

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se prevé la presencia de lluvias desde este miércoles y hasta el viernes, con episodios de vientos entre 25 a 40 kilómetros por hora, en la zona centro sur del país.

Por lo anterior las direcciones regiones de ONEMI señalaron que los Sistemas de Protección Civil están siendo activados en los distintos niveles y que se mantendrá un monitoreo constante de las distintas zonas y puntos críticos.

Por último, se reitera el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y a no exponerse innecesariamente a condiciones de riesgo, evitando el ingreso a zonas cordilleranas si no es estrictamente necesario y no transitar por zonas o caminos anegados.