Opinión 12-05-2019

Otra versión sobre el calentamiento global

Antes de entrar de lleno sobre el tema enunciado en el título, hay que dejar constancia que la mayoría de la población mundial, está constatando que quizás una vez más, estamos entrando en una nueva etapa de otro período “ interglaciar”.

Al respecto, se acuerda Ud. del films titulado “ La era del hielo” que, dice relación con un período de la tierra, ocurrido millones de años atrás y de las expresiones del Presidente de Usa que, no firmó la extensión del famoso Protocolo de Kioto ( que fue producto de la Convención Marco de las Nac. Unidas ( CMNUCC) acuerdo internacional, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que son la causa del calentamiento global que fue vinculante el 2015,para entrar en pleno vigor el 2020) Trump desconoció que los gases eran la causa del calentamiento terrestre ( y al parecer no está muy equivocado)

Por la prensa sabemos que nuestro país será sede del llamado COP 25 con la presencia de decenas de Ministros y Jefes de Estado de casi 200 países y cientos de científicos. Este evento se realizará entre el 2 y 13 de diciembre próximo y su finalidad es impulsar políticas activas para cuidar y proteger al planeta. Los temas estarán definidos por la gobernanza de la cumbre.

Para ello nuestro país ya se está preparando y es así como 90 científicos ya se reunieron convocados por el Ministerio del Medio Ambiente, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Un coordinador estará a cargo de cada mesa temática que, serán estudios sobre la Oceanía, ciencia antártica, agua, ecosistemas y biodiversidad, ciudades, adaptación, mitigación y energía .El fruto del trabajo se irá transmitiendo a los equipos que negociarán en la Cop 25 y pondrá estos temas en la discusión ciudadana para que se posicione en el país ( Ver” El Mercurio” A del 17.04.018).

Diariamente en la tv, diarios y revistas especializadas en el tema nos informan del como avanza el “ calentamiento global terráqueo”. Esta vez ,nuestra crónica redactada por un verdadero inexperto en la materia, conversará sobre asuntos que, en parte dicen relación con el tema y que fue comentado en una oportunidad por el Presidente de Usa, aclarando de paso el porqué su país no respaldaría los Acuerdos de Kioto, en la que todos los países firmantes se comprometían a disminuir la contaminación producida por gases ( fábricas por ej.) por el contrario ,Trumps reabrió industrias movidas por carbón mineral, para dar más y más empleos a sus compatriotas.

Leímos un art. firmado por César A. Pain Sr. de Usa que desde la última edad del hielo han trascurrido alrededor de 10.800 años ( medidos por carbono 14) ) y que hoy nos encontramos en un período intero glaciar”. Geológicamente ,existe la evidencia que este período terminará en unos mil años más y la tierra terminará su calentamiento y volverá a enfriarse. Es decir, este calentamiento global es solo cíclico. Antes se calentó como ahora y…….volvió a enfriarse.

Pero, es innegable que nuestro planeta hoy, se está recalentando ( calentamiento global como es conocido a este anormal cambio de temperatura) .Ha subido de 0,3 a 0,5 en los ya pasados 100 años. El derretimiento de los glaciares, ha hecho que el nivel del mar haya subido entre 15 a 35 cm. es así, como el incremento de la temperatura en general está basada también en períodos de baja temperatura como lo dijimos anteriormente. Al comenzar los años 70 vino decreciendo y se comenzó a predecir que, se aproximará otra edad del hielo ,pero los datos han estado un tanto equivocados, pues, hoy en día va creciendo el calentamiento y cada vez más.

El incremento de la temperatura, demuestra que actualmente hay un “ extraño” fenómeno de calentamiento global. La predicción del cambio de clima comenzó cuando el científico sueco Avante Arrihenius en 1896, indicó que la revolución Industrial que estaba en camino produciría una emisión sustantiva de dióxido de carbono .Ello y el consumo indiscriminado de combustibles fósiles, alteraría la temperatura media y este fenómeno viene ocurriendo pues, desde el siglo pasado. Sin embargo, la mayoría de los cambios han ocurrido desde antes de 1940 el que fue seguido por un periodo de temperaturas bajas.

Lluvias, tormentas de nieve, huracanes, trovos de aire cada vez más intensos se han observado en distintos países( Usa, Anatolia, China, Rusia ,por ej.) asociadas a la gran cantidad de gases de efecto Greenhouse( que es la forma como la tierra mantiene la temperatura ambiente, por el debilitamiento de la capa de ozono) que es la zona llamada ozomosfera ubicada entre 10 y 50 km. de altura sobre el nivel del mar.

Los expertos del clima predicen que, mayores variaciones en la temperatura y en las precipitaciones se presentarán más frecuentemente, al igual que el incremento de tornados y huracanes o lluvias torrenciales , incluso en los desiertos, como también el final del llamado “ permafrost” que está terminando aceleradamente con la superficie congelada del hemisferio norte ( Artico) .

Entonces nos preguntamos ( como totales inexpertos en la materia) ¿ cuál es la solución al respecto ? Todos coinciden que, la causa del incremento es debida a la concentración de gases de Greenhouse, producidos en gran parte a la emisión que es producida por la industria moderna, la utilización de carburantes fósiles, los derivados del petróleo, mal uso del agua, sobreexplotación de la tierra, consumo indiscriminado de los bosques, tala o incendios de los mismos .Todo lo anterior, ha hecho una gran cantidad de oxígeno, aumentada a la vez por el gas metano (descomposición de la basura), productos industriales en la refrigeración, aerosoles, solventes ,dióxido de carbono, óxido nitroso,etc.

Honestamente, creemos que existen más preguntas que respuestas y soluciones. ¿ Cómo detener la deforestación de las selvas, del bosque nativo, el consumo de leña para calefaccionarse en el invierno? ¿ se puede detenerse la industrialización que entrega alimentación a una población mundial que crece más, día a día? ¿ Bastará con el reciclaje y el buen uso del agua y usar las represas de los ríos que entregan electricidad limpia o seguir usando más y más plantas eléctricas movidas por petróleo? Hay contrasentido en muchos aspectos. Frente al problema del Calentamiento Global, creo que además de tomar medidas a nivel país y global, pensar que nuestro planeta cíclicamente está condenado a enfriarse y calentarse. Ojalá algún entendido en la materia nos entregue soluciones en alguna próxima crónica……….ojalá.





René A. Recabarren Castillo.

Profesor Normalista