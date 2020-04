Opinión 24-04-2020

Pandemia maldita



Virus maldito ---virus asesino, te paseas por el mundo

Trayéndonos sufrimiento, muerte y dolor

Has dejado una secuela de destrucción

Nos has apartado de afectos, caricias y amistad

Nos tiene separados, aumentando el dolor, que nos hermana

Pero no has logrado anular, ese sentimiento llamado Amor.



Ese amor, que nos une a los seres humanos

A través del tiempo y del dolor.

Esa fuerza invisible llamada Amor que nos une al mundo

De distinta raza, de distinto idioma, distinto color



Esto hará que te venzamos, unidos a través del Amor

Ese amor que palpita en cada uno de nosotros

Desde el anochecer, a la luz de cada día

Para mi Dios, no hace estas cosas, Él es Amor

Somos los humanos, ambiciosos de poder

Que destruyen este hermoso mundo que Dios nos lego

Saldremos adelante con la lección aprendida

De ser menos soberbios más humildes, de ser mejores

Con la lección aprendida, y tener valores superiores..



(Mario Villagrán, centro Cultural Maule Sur)