Agricultura 12-12-2020

Paneles fotovoltaicos abastecen de energía limpia a planta frutícola del Maule



Copec a través de su filial, Flux Solar, y la frutícola Aurora Australis, permitirán a la agroindustria regional reducir 5.766 toneladas de CO2 en 10 años mediante un sistema de autogeneración fotovoltaico.



Con 1.920 paneles solares, la planta fotovoltaica de la frutícola en Teno se convierte en una de las más grandes de autoconsumo del país. Se trata de un sistema con una capacidad de 764 kWp, que producirá 1.100MWh de energía limpia al año, lo que significa una reducción de emisiones de C02 de 5.766 toneladas en 10 años, equivalentes a un bosque de 150.000 árboles.



Acelerando el proceso de transición energética hacia una matriz más renovable y descentralizada, el nuevo sistema de autogeneración solar desarrollado mediante un modelo de asociatividad entre Flux Solar, de Copec, y la frutícola Aurora Australis, permite a la agroindustria de la Región del Maule hacerse parte de la estrategia país de Cambio Climático.



“En Flux Solar siempre tuvimos una misión: un Chile 100% renovable con acceso para todos. Desde que fundamos la empresa hemos trabajado para hacer esto una realidad, llevando la energía solar a todo Chile ya sea en forma de grandes plantas de autogeneración para la industria o el comercio, como también soluciones a la medida de cada casa y cada familia, por ejemplo, mediante un mecanismo de arriendo que no requiere de ninguna inversión inicial ni genera ninguna obligación pero permite, de forma inmediata y significativa, bajar la cuenta de luz, rebajar las emisiones contaminantes y manejar su propio acceso a esta tecnología”, asegura David Rau, gerente general de Flux Solar, empresa que es parte de un abanico de servicios integrales de energía de Copec, que considera -junto a la generación- la comercialización de energías renovables y sistemas inteligentes de almacenamiento.



El desarrollo de este proyecto se realizó bajo un modelo de negocios ESCO (Energy Service Companies), que permite a clientes de Flux Solar instalar paneles fotovoltaicos con una inversión inicial cero, además de ahorrar mensualmente costos en energía.

En este esquema, la inversión, instalación, operación y mantención de los equipos fotovoltaicos la realiza Flux Solar.



“El proyecto nace con un espíritu verde, con la idea de convertirnos gradualmente a las energías renovables, en una planta que hace aportes al medioambiente”, dice German Samaniego, gerente general de Aurora Australis, procesadora y exportadora de productos agrícolas de productores independientes desde la V hasta la VIII región del país. “Entendemos que generar energía no es parte de nuestro negocio, pero sí queríamos ser parte de la innovación y de las soluciones al cambio climático. Entonces este modelo en particular para nosotros es muy útil, porque nos permite abastecernos de energía renovable, incorporar beneficios económicos, ya que es una energía mucho más barata que la energía de la red, sin preocuparnos del abastecimiento de energía, para que todo nuestro esfuerzo vaya en dirección a agregar valor a nuestros productos”, añade.



Proyectos sustentables como este son evidencia concreta de la manera en que, mediante soluciones que se adaptan a las distintas necesidades de cada cliente, Flux Solar está llevando la energía limpia y renovable del sol cada día a más rincones del país.