Nacional 12-01-2018

Para los de fuera de Santiago y extranjeros sin TAG: Habilitan portal para compra de pase diario

Desde hoy se puede comprar de manera on line un permiso diario para circular por las autopistas urbanas de Santiago.

De forma on line y por $6.800 se podrá comprar el pase diario para transitar por las autopistas urbanas de la ciudad, que antes solo se podía adquirir de forma presencial. La medida va dirigida especialmente a los usuarios esporádicos, es decir, gente que vive fuera de la capital o extranjeros de visita en el país. El gerente general de Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal, Enrique Mendez, señaló que hay una acumulación de 8 millones de infracciones por transitar en las autopistas sin TAG o pase diario. "Creemos que va a ser bastante efectivo y que no vamos a estar persiguiendo a la gente a través de infracciones", aseguró Mendez sobre la medida. El pase diario puede ser usado dentro de los 30 días luego de la compra. También la pagina web permite cambiar el día que se va a utilizar. Dura 24 horas y se pueden comprar un máximo de 15 pases entre enero y diciembre. El jefe de la división de operaciones de la Dirección de Concesiones, Álvaro Henríquez, aplaudió la iniciativa de las autoridades de las autopistas "en esta época estival para la gente de regiones que no cuenta con dispositivo TAG con un medio más fácil y amigable". En el caso de que ya no se necesite usar el pase, se puede gestionar el reembolso por medio del portal.