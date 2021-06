Nacional 27-06-2021

Paris expresa molestia por críticas en foro europeo a eficacia de Sinovac en Chile: Exijo que esas declaraciones se corrijan





El ministro de Salud, Enrique Paris, expresó este sábado su malestar por las declaraciones expuestas en un foro llevado a cabo ayer en Bruselas, Bélgica, en la que se puso en duda la efectividad de las vacunas Sinovac para el combate en contra de la pandemia de Covid-19 en Chile. El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguró que "la vacuna china, que nunca aplicó (para la aprobación de la EMA, ndlr) ha demostrado ser inadecuada, observen la experiencia de Chile".

"Lamento declaraciones de funcionarios de otros países que en una reunión en Bruselas han dicho que tenemos problemas con la vacunación, no es así, lo desmiento categóricamente", recalcó Paris en un nuevo balance referente a la situación sanitaria en el país. En ese sentido, expuso que "la gente que no está bien informada no puede dar ese tipo de noticias en el foro europeo representando a países de prestigio. Por lo tanto, exijo que esas declaraciones se corrijan", insistiendo en que "me molesta mucho que una autoridad europea diga que aquí la vacuna no ha funcionado sin tener ninguna información científica que mostrar". "Estamos cansados de esos comentarios sin datos científicos, porque si hubiese mostrado una curva, una tabla con datos científicos, habríamos obviamente tenido la posibilidad de discutir con esa autoridad", agregó. Asimismo, destacó que hoy llega al país un cargamento de medio millón de dosis de vacunas Sinovac, y subrayó que "hasta el día de ayer en la tarde se habían vacunado en Chile con una dosis 12.567.055 personas, esto equivale al 82,02% de la población objetivo vacunado con primera dosis y con dosis única". Mientras que, con dos dosis, agregó, "ya hemos vacunado a 10.289.270 personas, lo que equivale ya al 67,69% de la población objetivo, quienes han completado su esquema de vacunación, por lo tanto, creemos que por lo mismo estamos observando una disminución en los casos". Las dudas en torno a la eficacia de Sinovac no solo han llegado desde Europa, sino que también el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso como ejemplo a Chile para criticar la vacuna china. "Esta vacuna está con problemas en diferentes países que la están usando, como en Chile", dijo ayer. Chile ha utilizado mayoritariamente la vacuna Sinovac de dos dosis para el masivo plan de inoculación que inició en febrero.