Policial 22-01-2020

Pastizales movilizaron a bomberos en Colbún y Yerbas Buenas



En Colbún y también en Yerbas Buenas, se produjeron incendios de pastizales en la jornada del lunes en la tarde que movilizaron recursos terrestres y aéreos, para evitar su propagación hacia sectores habitados o para contenerlos y que no se transformaran en emergencias mayores.

En la primera comuna, Bomberos trabajó a la altura de Puente Rari en un incendio de pastizales de gran extensión, con apoyo de unidades aéreas de Conaf. Fue necesaria una labor de más de 2 horas, para declararlo controlado.

También en Yerbas Buenas, Orilla de Maule, voluntarios combaten un incendio de pastizales en el lugar. Con la movilización de personal reforzado, para combatir en avance de las llamas.

Sobe esta materia, Marcelo Mena, director regional de CONAF, fue enfático en señalar que “no se permiten quemas agrícolas y se recomienda a turistas y visitantes, no efectuar fogatas. Y aprovecho de decir a aquellos propietarios de predios agrícolas, que deben permitir el paso de Bomberos, brigadistas de CONAF y personas que trabajan en este tipo de emergencias. No hacerlo significa apertura de investigación de Fiscalía, por responsabilidad penal, junto con emitir los partes con las multas correspondientes”

En el Maule, se mantiene activada una alerta temprana preventiva, por condiciones de altas temperaturas de hasta 35 grados en la zona de valle y precordillera.