Nacional 04-07-2020

Pausa durante julio: Colegios optan por suspender las clases online por algunas semanas



Este año los establecimientos educacionales tuvieron sus tradicionales "vacaciones de invierno" a mediados de abril, y no en julio como suele ser. Las clases presenciales se habían suspendido en marzo debido al avance de la pandemia y el Ministerio de Educación tomó la decisión de adelantar las dos semanas de descanso para privilegiar tener más horas presenciales cuando, eventualmente, se pudieran retomar las actividades en los colegios. Pero todo indica que –con excepción de Rapa Nui– no habrá clases presenciales durante el mes de julio. Coincidiendo con que ya han transcurrido más de dos meses desde las vacaciones anticipadas –del 13 al 26 de abril– y que se está cerrando el primer semestre, varios establecimientos han optado por hacer una pausa a mitad de año, por una o dos semanas. Los colegios no hablan de "vacaciones", sino de la suspensión de las clases online, aunque hay diferentes énfasis en el sentido que le otorgan a esos días de desconexión.



"Ponerse al día" y "recuperar energías" Así, por ejemplo, el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, de la comuna de Vitacura, informó a la comunidad que harán un "paréntesis necesario" durante la tercera semana de julio. El establecimiento dispuso que el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 (previo al feriado) serán "para el estudio personal de los estudiantes, su puesta al día en lo que tengan pendiente o la profundización en los contenidos que requieran reforzar".

Señalan que no habrá clases o actividades online para que los alumnos "puedan continuar sus aprendizajes, pero disminuyendo el uso de pantallas" y "aprovechen estos días para favorecer su bienestar emocional y recuperar energías de cara a las semanas que vendrán". Algo parecido harán en el Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo (Monjas Inglesas), donde informaron que el 13, 14 y 15 de julio no habrá clases virtuales y esos días "serán destinados para que las alumnas pueda estudiar y preparar sus evaluaciones, además de ponerse al día con actividades pendientes".