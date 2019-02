Policial 26-02-2019

PDI detuvo a delincuente dedicado al robo de retail en Chillán y Parral

El imputado que era ex trabajador de la empresa Hites vendía las especies a clientes de la tienda en ambas ciudades.

La Brigada de Investigaciones y contra el Crimen Organizado (BICRIM) de la Policía de Investigaciones de Chillan, puso a disposición del Juzgado de Garantía de la capital regional de Ñuble un individuo que a través de estafas logro robar diversas especies de una tienda de Retail de Chillan.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Jefe de la BICRIM de Chillan Comisario Roberto Avendaño, los hechos se sucintaron al interior de la tienda Hites de la comuna de Chillan, donde un ex trabajador de la tienda, y aprovechando de los privilegios de la información que mantenía pudo obtener las claves y generar ordenes de despacho para retirar diversas especies de la tienda y comercializarlas.

Durante el día jueves 21, la policía de investigaciones hizo diversos despliegues policiales con la finalidad de recuperar las especies dentro de la región de Ñuble y la región del Maule, precisamente de la comuna de Parral, lográndose detener a cuatro personas en la comuna de Chillan y tres en la comuna de Parral, pasando a control de formalización de cargos solo el autor material del hecho que corresponde al ex funcionario de la tienda Hites.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, se pudo establecer que el imputado mantenía un grado de cercanía con las personas que adquirieron los diversos productos, antecedentes que aun están en etapa de investigación para determinar fehacientemente esta arista de la investigación.

El imputado fue formalizado por hurto el que esta agravado por el abuso de confianza, además del uso y falsificación de instrumento privado. Dentro de la investigación se pudo establecer que al menos desde hace dos años que se venía cometiendo este ilícito, el que tiene un monto de 6 millones de pesos los que fueron recuperados el día jueves recién pasado.