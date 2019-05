Crónica 21-05-2019

Pellet Linares: Emprendimiento que cuida el medio ambiente con calor de hogar

Por estos días, cuando la ciudad de Linares está afectada por una serie de alertas sanitarias ambientales y los niveles de contaminación son por decir lo menos “preocupantes”; un visionario emprendimiento descubrió el nicho que muchos quisieran tener a la hora de invertir y querer obtener buenos resultados en el corto o mediano plazo.



Nancy Lagos Villar posee un negocio familiar de venta de pellets. “y es que con esto del recambio de calefactores se nos encendieron la alarmas y dijimos tal vez podamos ir por acá. Eso fue lo primero, así que exploramos, sacamos cuentas y nos embarcamos; pero no fue una jugada cualquiera, fue estudiada”.



Se definen como una empresa familiar creada para proveer a Linares con Pellets de calidad, a bajo costo y con entrega a domicilio, para así premiar a todos quienes decidieron dar un paso adelante en la lucha con la contaminación ambiental.



Y de hecho si bien reconoce que son varias las empresas que venden el producto en Linares: “no todos trabajan la conversación con el cliente; ese contacto personalizado, estar cerca de ellos, escucharlos y luego ofrecer el producto. Si la gente no tiene para comprar hoy un metro de leña; menos va a tener para comprar grandes cantidades de pellets; de ahí que apuntamos a la venta en detalle y en bajas cantidades, pero ha sido un negocio fructífero que afortunadamente ha dado buenos frutos”.

Hoy por hoy, los negocios los hace no sólo en Linares, sino que sus clientes llegan desde ciudades cercanas como Yerbas Buenas, Colbún, San Javier y Villa Alegre.

“La clave está en preocuparse del cliente, ponerse en su lugar y vender a bajo precio, buscando siempre los mejores proveedores” comenta Nancy.

Aquí segura que fue vital el asesoramiento del Centro de Desarrollo de Negocios de Linares “con un equipo jugado por nuestra idea y que partió de nuestra realidad para involucrarse en lo que queríamos conseguir. Y fuimos construyendo juntos esta historia que ha dado pasos importantes en el corto tiempo. Estamos organizados y eso nos ha permitido también coordinar mucho mejor nuestras acciones; lo que sin la ayuda del equipo del CDN no habríamos podido lograrlo”.



Un detalle no menor es que ubican en pleno centro de Linares, para ser más exactos, en O’ Higgins 867, y se les puede contactar también a través de su Fanpage PelletsLinares.