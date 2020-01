Crónica 22-01-2020

Pequeños agricultores del Maule entregaron sus ideas para enfrentar la sequía y adaptarse al cambio climático

Experiencias para enfrentar la escasez hídrica y para construir nuevas prácticas que permitan la subsistencia de la agricultura campesina en zonas bajo emergencia agrícola, entregaron 100 pequeños productores de las 30 comunas del Maule este martes en Linares en una nueva versión del taller “Modernización del Agro: Adaptación al Cambio Climático”, organizado por INDAP.

Maule, que recién en la última semana aumentó a 13 el número de comunas declaradas en emergencia agrícola, se sumó así al ciclo iniciado en diciembre por esta institución del Ministerio de Agricultura y que hasta ahora ha reunido a cerca de 600 pequeñas y pequeños agricultores en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, en la misma condición.

Estos encuentros consideran una charla de apertura a cargo de un experto, en este caso el invitado fue Rodrigo Callejas, ingeniero agrónomo y docente de la Universidad de Chile, y luego una jornada de participación en que los mismos agricultores junto a los ejecutivos y técnicos de INDAP entregan sus ideas sobre los aspectos más relevantes para su desarrollo en este escenario.

El subdirector nacional de INDAP, Luis Bravo, enfatizó la decisión de construir con esas ideas las soluciones que incluso quedarán en un documento final con las mejores iniciativas. “Sería arrogante de nuestra parte, sería necio de nuestra parte, decir que las políticas que vamos a implementar vienen de un escritorio, no tiene ninguna lógica. Necesitamos conversarlas con ustedes y por eso la participación de ustedes es clave”, apuntó.

La autoridad agregó que “el cambio climático no significa solo sequía o manejo del agua, si no también significa manejo a nivel productivo, implementación de tecnología, implementación de técnicas, variedades, un montón de cosas para poder abordar un proceso productivo que es distinto y que vino y se va a quedar con nosotros probablemente por los próximos 100 años”.

Entre los productores asistentes al taller, Nicolás Badilla, presidente del Consejo Asesor de INDAP Maule, expresó que la prioridad debe ser la asociatividad “donde hagamos el esfuerzo de ponernos de acuerdo, porque en la medida que contemos experiencias, habrá otros que las puedan replicar”. La agricultora de Linares, Brigida Trureo, en tanto, apuntó que esperan “tener un poquito más de agua, y tener los recursos para tecnificarnos un poquito más porque si no tenemos tecnología no vamos a ser capaces de producir como pequeños agricultores”.

La actividad contó con la participación de la seremi de Agricultura Carolina Torres, el director regional de INDAP Oscar Muñoz y el director regional de Conaf Marcelo Mena.

El Maule cuenta con 13 comunas declaradas en emergencia agrícola, aunque INDAP ha acudido en ayuda con alimentación animal y recursos para proyectos de riego para los pequeños usuarios de toda la región.