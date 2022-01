Opinión 22-01-2022

“PIB Y CIENCIA EN CHILE”



Como principal compromiso de campaña el presidente electo Gabriel Boric, compromete incrementar el presupuesto de ciencia a un 1% del Producto Interno Bruto. No cabe duda de que para la comunidad científica esta apuesta conlleva grandes desafíos, los desafíos en ciencia y tecnología, conocimiento e innovación son y serán los que solucionarán los problemas del futuro. Cabe recordar que hoy nuestro país destina un 0.2% del PIB estatal para ciencia y tecnología, dado que para llegar al 0.36% que tenemos, existe un 0.16% de aporte privado. Llegar al 1% significa casi triplicar el aporte que hoy existe para ciencia. Si bien los avances en ciencia en los últimos años han sido significativos, en nuestra región aún existen numerosas carencias, científicamente hablando, que podrían ser cubiertas con más financiamiento. El incremento sustancial de financiamiento abriría las puertas que llevarían a potenciar la calidad científica de nuestras y nuestros investigadores, generando un ambiente de crecimiento beneficioso en regiones productivas como lo es la región del Maule.

Como Universidad Católica del Maule, sin duda, vemos esta propuesta como una gran oportunidad y tenemos altas expectativas. Confiamos que nuestras y nuestros investigadores aprovecharán este aumento en los recursos disponibles, a través de postulaciones a proyectos, lo que se conecta directamente con la posibilidad de atraer capital humano avanzado de calidad. Además, creemos firmemente que con más financiamiento vendrá de la mano la generación de programas científicos en conjunto con los gobiernos regionales, lo que potenciará la ciencia local.

Desde la UCM estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la investigación, innovación y transferencia tecnología regional y nacional, por lo que el aumento del PIB no solo nos facilitará nuestro que hacer investigativo, si no que nos llena de esperanzas a que más y mejor ciencia hará de Chile un mejor país.





Dr. Hugo Benítez, director (s) de Investigación, director (s) del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule (CIEAM) de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica del Maule.