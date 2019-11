Crónica 13-11-2019

Piden urgente ampliación se sistema de agua potable para Maitencillo

Han pasado 3 años y aún no hay solución para mejorar y ampliar el sistema del agua potable de Maitencillo, las dueñas de casa están aburridas de esperar esto y las autoridades no dan solución a este grave problema, es por esto que la presidenta de esta entidad Mabel Romero Burgos formuló " las personas de Santa María, Lo Castillo y Santa Rosario no reciben nada de agua, he acudido a varias autoridades y no he conseguido absolutamente nada".

La dirigente exclamó que está esperando una reunión con la jefa de A.P.R de proyectos de Talca, para hacer una mesa de trabajo, esperando resultados positivos en beneficio de aquellas personas que aún no reciben agua de calidad.

Los vecinos de estos sectores están desesperados y cansados de esperar, está demás recordarles que son seres humanos, a pesar de que la presidenta se ha movido de un lado para otro y no ha recibido solución, se espera que sea a corto plazo.