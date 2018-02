Política 17-02-2018

Piñera y ataques a camiones: "Hacen más necesaria que nunca la modernización de nuestras policías"

El Presidente electo Sebastián Piñera se refirió a través de Twitter sobre los tres ataques incendiarios a camiones que ocurrió la madrugada de viernes en las regiones del Biobío y La Araucanía. "Los atentados terroristas de anoche en las regiones de La Araucanía y BioBío, hacen más necesaria que nunca la modernización de nuestras policías, la reestructuración del sistema nacional de inteligencia y el fortalecimiento de la coordinación entre policías, fiscales y jueces", escribió el futuro Mandatario en su cuenta personal de la red social. A continuación, explicó que "estas reformas serán prioritarias en nuestro gobierno y permitirán fortalecer la capacidad de la sociedad chilena para luchar contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, y garantizar mayor seguridad a las familias chilenas". Unos 19 camiones fueron afectados el fuego en Lumaco, Los Álamos y Santa Bárbara, pero no se registraron personas lesionadas producto del siniestro. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile manifestó a través de un comunicado que "espera que el gobierno, las policías, fiscales y tribunales, es decir, todo el sistema de seguridad y justicia del Estado, redoblen la labor que les corresponde para encontrar a los culpables. Estos crímenes no deben quedar impunes". NOTICIAS RELACIONADAS Dueños de camiones: "Mientras las instituciones se enfrascan en polémicas los violentistas no pierden tiempo" Gremio cifra en 231 los camiones quemados desde 2015 a la fecha Por su parte, la Confederación Nacional de Transportes de Carga informó que desde 2015 a la fecha han sufrido la quema de 231 camiones en el sur, siendo el año pasado el peak con 104.