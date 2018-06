Nacional 10-06-2018

Plan de austeridad del Gobierno: Salud y Obras Públicas son los ministerios más afectados

La Dirección de Presupuestos ya está llevando a cabo el plan de austeridad que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, busca implementar en todo el aparato estatal, el cual disminuirá en cerca de 2% los recursos para las 23 carteras del Gobierno. La idea del Ejecutivo es disminuir el déficit fiscal que heredó de la administración de Michelle Bachelet, el cual alcanzó un 2,1%. Para ello, a comienzos de abril comenzó un proceso que busca ahorrar US$500 millones en cuatro años. A ello se sumó una segunda etapa de recortes, con lo que se espera alcanzar una reducción de gasto de cerca US$ 4.600 millones en cuatro años, según explicó La Segunda. Entre los ministerios más afectados por el plan está Salud, el cual contará con $126.303 millones (casi US$ 200 millones) menos en su presupuesto. De este monto, el mayor ahorro es en Fonasa, con un recorte de $115.600 millones. El segundo más perjudicado es el Ministerio de Obras Públicas, el cual bajará su presupuesto en $40.870 millones. Luego, sigue el Ministerio del Interior con $38.848 millones. Al respecto, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, explicó que "la reducción de gastos operacionales se implementó de forma pareja para todos los ministerios y servicios. Incluyendo rebajas por concepto de gastos en personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros". "Dado esto, considerando lo cuantioso del presupuesto de Salud, efectivamente le corresponde una rebaja mayor en monto. Pero, al considerar el porcentaje de su presupuesto total, es tan sólo de un 1,6%", agregó. En el resto de los ministerios, el recorte es cercano al 1%. Esto, exceptuando el ministerio Secretaría General de Presidencia, que tiene una disminución de 5%, pero que, en monto, es el tercero menos afectado. Medio Ambiente, en tanto, tuvo un recorte de 4%. En cuanto a los servicios, entre las más afectadas aparece la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), que tendrá $5.421 millones menos para este año, equivalentes al 1% de su presupuesto anual. A juicio de Moreno, la rebaja no afectará su operatividad. Otra institución con ese mismo porcentaje de corte es el Sernac, el cual perderá $ 261 millones para este año, a pesar de que entra en funcionamiento una nueva ley de protección al consumidor.