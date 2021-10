Crónica 26-10-2021

Plan Paso a Paso: Retiro retrocede a Fase 1, de Restricción



Según el último reporte del Minsal, la comuna de Retiro retrocede a “Fase 1” del Plan Paso a Paso a partir del Miercoles 27 de octubre a las 5.00 am. la comuna de Retiro.



El Delegado Presidencial Provincial de Linares, Pablo Sepúlveda Gutiérrez declaró que "si bien es cierto habíamos visto en los últimos meses y semanas una estabilización de los casos en todo Chile y nuestra Provincia, hoy la situación lamentablemente es diferente, el minsal nos ha notificado que la comuna de Retiro es la primera comuna a nivel nacional que retrocede a fase 1 de Restricción, lo que por cierto es una preocupación ya que progresivamente Retiro , Parral y Linares han presentado números al alza de casos positivos poniéndose entre los más altos de la región”.



Además Sepúlveda Gutiérrez comentó: "Estamos sin lugar a duda en una reactivación del virus y no podemos bajar la guardia ni olvidar las medidas preventivas que todos ya conocemos: El uso correcto y obligatorio de la mascarilla, distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Igualmente reiteramos el llamado a nuestros vecinos a completar sus esquemas de vacunación ya que es la manera más eficiente de enfrentar la pandemia”.



Recordemos que con la actualización del "Plan Paso a Paso" no existen cuarentenas ni toque de queda, sino reducción de aforos entre otras medidas que se detallan a continuación:



1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

Asistencia: voluntaria.

Apertura: permitidas.



2. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior Permitidas



3. Reuniones en residencias particulares

Máximo 5 personas.



4. Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.



Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 12 m2. Mínimo 1 cliente.



5. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

Se permite sólo en espacios abiertos, asistentes con Pase de Movilidad.



Siempre debe haber 2 m. entre bordes de las mesas y máximo 2 personas por mesa.



6. Actividades en gimnasios y similares



Sólo en espacios abiertos, asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.



7. Actividad física y deporte

Sólo en lugares abiertos.

Máximo 5 personas.



8. Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.



Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.



Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.



Lugar cerrado: prohibidos (sólo excepciones: funerales y cultos religiosos). Prohibido el consumo de alimentos.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad (por ej., 10% del aforo y un máximo de 25 personas en espacios abiertos).

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: prohibidos (sólo excepciones: funerales y cultos religiosos). Prohibido el consumo de alimentos.



9. Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos. Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.



Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo 10 personas, solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.



10. Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día