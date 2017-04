Nacional 02-04-2017

Planes de isapres: Promedio de alzas registrarán la mayor variación en 11 años

Un 3,8% real es el promedio ponderado que tendrán las variaciones de precios de los planes de las isapres y que comenzará a regir a partir de julio de 2017, informó la Superintendencia de Salud este viernes. Esta cifra es superior a la media observada en los últimos 11 años. Así, cuatro instituciones privadas de salud aplicarán alzas de precios en los contratos de los afiliados: Cruz Blanca será de 7,6%; de Colmena 6,7%; de Consalud 5,9%; y de Fusat de 4%. Mientras que nueve (Óptima, Masvida, Vida Tres, Banmédica, Chuquicamata, San Lorenzo, Río Blanco, Fundación y Cruz del Norte) no lo harán. Estas alzas afectarán al 49% del total de beneficiarios del sistema, lo que representa a más de 1,6 millones de personas. Según explicó el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, las causas de no afectación se deben a que los beneficiarios están en isapres que no aplicarán alzas, están en planes grupales o están en planes con precios expresados en la cotización legal (7%). Del total de las personas afiliadas a Colmena, el 79,6% sufrirá alza en sus planes mientras que de Cruz Blanca será el 92,3% y de Consalud el 87,9%. De las que están en Fusat será el 12,1%. Pavlovic señaló que luego de conocer estar variaciones los afiliados tienen las siguientes opciones: aceptar la propuesta y mantener el plan; aceptar el plan alternativo indicado por la isapre en su carta de adecuación; ponerle término al contrato para cambiarse de compañía o incorporarse a Fonasa; reclamar a la Superintendencia de Salud; o recurrir a las Cortes de Apelaciones respectivas.