POESÍA DE JOSECULMEN Vanidades

No alcanzo a construir un mundo

Y se destruye



Con la persistencia de una hormiga

propongo un futuro



El voraz tiempo me persigue

en alocada maratón.



Como el carrusel del ratón incansable



Muero y renazgo



Como el tenue sol tras el edificio.



La realidad es sólo una representación

Del mundo de los números:



La historia es una carroza mortuoria perseguida de payasos

cerro arriba



rumbo al gran despeñadero

rumiando tonadillas

Y llorando letanías.



Como monos en sillas de ruedas

que persiguen a los atletas

con grandes zancos



que al final del cuento



se estrellan con muros secos

que nacen de las dudas.



Y he aquí una rara ave

aterrizando en las memorias:

Un hombre

vestido de hombre

sin memoria del hombre.



