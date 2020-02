Nacional 16-02-2020

Polémica entre alcaldesa Reginato y concejal podría poner en riesgo participación de animadores de Festival de Viña



El próximo domingo 23 de febrero se dará inicio a la LXI versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. Certamen, que debiera contar con la animación de Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

Debiera, porque una polémica entre la alcaldesa Virginia Reginato y un concejal de la comuna podría poner en riesgo la participación de los rostros de Canal 13 y TVN, respectivamente. Todo surgió por una determinación de la máxima autoridad de Viña donde se prohibió que personas que no tengan la calidad de funcionarios municipales ejerzan labores de animación y/o locución en recintos municipales. Esto afecta directamente al concejal Carlos Williams (RN), quien además es un histórico locutor radial de la Ciudad Jardín, y a quien se le prohibió seguir ejerciendo sus labores como "la voz oficial de Everton" en el estadio Sausalito. ¿En qué repercute a los animadores de Viña? Otro concejal, Sandro Puebla (IND PS) recordó que "la Quinta Vergara es un recinto municipal". Por tanto, aseguró que "de aplicarse el reciente y sorpresivo criterio que la alcaldesa Reginato quiere imponer en relación al estadio Sausalito y los demás recintos de propiedad municipal, el próximo Festival de Viña sólo podría ser animado por un funcionario municipal, lo que es absurdo". Es más, Puebla acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para pedir un pronunciamiento oficial, ya que "si se ratifica el criterio de la Alcaldesa, se deberá proceder a notificar a los canales la necesidad del cambio de animadores para el próximo Festival, lo que también voy a plantear en la Comisión Organizadora", de la cual él también es miembro. Por su parte, Reginato expresó a La Estrella de Valparaíso que le parecía "un chiste". "La verdad es que Martín y María Luisa no tienen porqué no ser los animadores, ellos van a estar en la Quinta Vergara y van a animar el Festival. Ese tema de que solo funcionarios en recintos municipales es un tema que yo pedí a Contraloría que me informe y eso vamos a esperar", explicó la alcaldesa, indicando que son los canales los encargados del tema y no el municipio por tratarse de un evento licitado.