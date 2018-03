Política 04-03-2018

Polémica sesión de Cathy Barriga en Maipú: Trata de “ignorantes” a concejales y prohíbe que se sienten en su silla

La alcaldesa –visiblemente molesta– abandonó la sesión del concejo municipal luego de que se rechazara el presupuesto de Salud, iniciativa por la que ella abogaba, y criticó que algunos integrantes basaran sus votos en "cahuines".

La tensa jornada fue la que se vivió el pasado jueves en la sesión del Concejo Municipal de Maipú en medio de la discusión por el presupuesto de Salud –por el que ella abogaba por que se aprobara–, debate que se fue encendiendo cada vez más hasta llegar al punto en que la alcaldesa Cathy Barriga tildó de “ignorantes” a los concejales.

“Estoy desconcertada, impactada de la ignorancia de muchos al hablar. Nosotros estamos con documentos que nos respaldan, con papeles, no con cahuines como los que señala la señora concejala (aludiendo a Marcela Silva) en donde señala que alguien le dijo, que me dijo, que dijo”, lanzó.

La iniciativa finalmente se rechazó por cuatro votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, y luego de comunicada la decisión, la alcaldesa –visiblemente molesta– anunció que debía ausentarse para asistir a otra reunión. El punto más llamativo llegó en ese momento, cuando Barriga dejó al concejal Alejandro Almendares (RN) en su reemplazo, pero fue tajante al prohibir que el edil se sentara en la silla que ella estaba ocupando.

“Queda a cargo el concejal. No se siente acá, por favor, hágalo desde ahí. No se ría. ¿Sabe por qué le digo? Porque lo vi sentado en esto, aquí, en este asiento y para sentarse acá hay que tener los votos. Don Herman se sienta porque fue alcalde”, dijo antes de abandonar el lugar.

Almendares le replicó que “por más de 28 años se ha utilizado para la presidencia del concejo municipal, y tengo entendido que quien la subroga soy yo”, para luego, de igual modo sentarse en el sillón principal de la mesa.