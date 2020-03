Opinión 18-03-2020

¿POR QUÉ UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO?





Hay muchos POR QUÉ respecto de una Nueva Constitución. Nos referiremos solamente a cinco de los más importantes.

Primero, digamos algo esencial acerca del significado e importancia de la Constitución Política del Estado. Así como el Sol es el Rey del Sistema Solar y los planetas giran a su alrededor, así mismo, la Constitución Política es la Reina de todas las normas jurídicas del Estado chileno. Todas las Leyes, Decretos, Reglamentos, resoluciones administrativas o judiciales, etc, deben respetar y atenerse a los principios establecidos en la Constitución.

También la Constitución establece la organización del Estado, así como las atribuciones de todas las instituciones estatales. Define además el régimen económico del país y los derechos individuales. Es entonces, una norma muy importante. Hay una jerarquía dentro de la normativa nacional. La Constitución es la más importante de todas las normas. Es la norma rectora de toda la normativa jurídica nacional. Por eso se la llama también " Carta Magna".

Segundo: Cinco Por qué, de una Nueva Constitución.

1. Porque fue redactada por un grupo de expertos, nombrados por la Dictadura y fue impuesta al pueblo chileno mediante un Plebiscito falso, fraudulento, trucho. La Constitución de 1980 es ilegítima en su origen.

2. Porque, en la normativa económica, fue hecha a la medida de los intereses de las grandes empresas y de las empresas multinacionales. A la medida de los intereses del 5 al 10% de las personas que perciben alrededor del 60 % de los Ingresos percibidos, cada año.. Es decir, una Constitución al servicio exclusivo de la Elite dominante.

3. Porque contiene una normativa que le impide al Estado regular, fiscalizar y sancionar debidamente las malas prácticas y también los delitos económicos cometidos, especialmente, por varias y muy importantes grandes empresas nacionales y extranjeras. Delitos tales como las colusiones, las evasiones y elusiones tributarias. Los cuales son causantes de graves perjuicios económicos al pueblo y al Fisco, han contribuido a la concentración excesiva del poder económico, han facilitado la corrupción y si agregamos los bajos salarios y pensiones han acrecentado las grandes desigualdades sociales. Chile es uno de los países más desiguales de América Latina. La Constitución impide también o dificulta, al máximo, la posibilidad de recuperar nuestros recursos naturales estratégicos: Cobre, Litio, Agua . La Constitución consagra en su texto el dogma primordial del pensamiento económico neoliberal: el Estado Subsidiario. Es decir, un Estado desmantelado, ineficaz para cumplir las funciones sociales y económicas básicas de una sociedad democrática inclusiva. O, lo que es lo mismo, el Reduccionismo económico se erige en la regla de Oro del sistema : el Mercado lo resuelve todo, la vida societaria se mercantiliza, es el reino del individualismo total, la ley de la selva se impone en la sociedad neoliberal…Ahora frente a la peste asiática las Farmacias fijaron altos precios a las mascarillas y a otros productos muy demandados… y el Estado no puede controlar y fijar precios razonables frente a la Emergencia, porque esa medida sería INCONSTITUCIONAL. según la Constitución de PINOCHET….

(Sobre el punto relativo a los privilegios concedidos a las Grandes Empresas y Multinacionales hay más datos y razones en el artículo publicado el 9/11/2019 en el Heraldo titulado: “En busca de un Chile Solidario”. )

(Sobre las Concesiones mineras Véase Art. 24, especialmente el Párrafo Nº8 de la Constitución Política del Estado que estipula : ”El dominio del titular sobre su concesión está protegido por la garantía constitucional de que trata este número”. Este Artículo le otorga derecho de propiedad sobre la Concesión minera y le da rango constitucional. Dicho rango es, además, complementado y reforzado por la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Ley Nº18.097 de 1982…Con ese blindaje constitucional es bastante difícil que podamos recuperar, aunque sea en parte y progresivamente, nuestros recursos naturales estratégicos… Al Presidente Balmaceda le costó la vida y Chile perdió el Salitre, en la Guerra civil de 1891, por querer recuperarlo…Este no es un punto marginal. Aquí se juega parte importante del desarrollo futuro de Chile… La Constitución de 1980 en vez de proteger nuestros recursos naturales estratégicos, los hipoteca. Facilita las concesiones para las Multinacionales extranjeras… Mediante esa garantía constitucional, hoy, el así llamado “Cobre chileno”, ya no es chileno. Alrededor del 70% está en Concesión a empresas Multinacionales extranjeras…CODELCO, a medida que pasa el tiempo, se debilita más.)

(Sobre el Estado Subsidiario Véase Art. 19, Nº21, dice así: “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificado los autoriza”. Con este artículo el dogma neoliberal, que sataniza el rol del Estado en la economía nacional, adquiere rango constitucional. Dogma cuya validez la historia de Chile desmiente: ¿Qué sería del desarrollo económico de Chile hoy si el Estado no hubiese creado la CORFO en 1939, ENDESA, ENAP después? ¿Qué sería de Chile si no hubiese existido CODELCO al momento de recuperar nuestro Cobre, parcialmente en 1967 y totalmente en 1971, por algunos años, al menos? ¿Qué sería de Chile si no se hubiese creado la Universidad de Chile, los Liceos y Escuelas Fiscales? ¿Qué sería de Chile si el Estado chileno, no hubiese instaurado la “Instrucción Primaria Obligatoria” en Agosto de 1920, a instancias del centro político y de un presidente con sensibilidad progresista para su época? Téngase presente: ¡Durante el siglo XIX más del 90% de la población chilena era analfabeta! ¿Es tan satánico el Estado, como lo pregonan extremistas Neoliberales como J.A. Kast, la UDI, Allamand y otros?).



4. Porque contiene una trama de subterfugios, trabas o trampas para impedir que el Parlamento pueda modificar las normas establecidas para beneficiar a los sectores sociales minoritarios, a la Elite dominante, a los que controlan el funcionamiento económico y social del país. Esas trabas se manifiestan en los ALTOS QUORUMS (altas votaciones requeridas en el Parlamento para cambiar algo establecido en la Constitución). Además se inventó la categoría de Ley Orgánica Constitucional (LOC), la cual no es parte de la Constitución, pero también requiere ALTOS QUORUMS para ser modificada. La Dictadura, algunos meses antes de abandonar el poder, promulgó con premura una serie de leyes de esta naturaleza. A título ilustrativo se puede destacar la relativa al Tribunal Constitucional (TC), el cuál en la práctica, se ha convertido en una “Tercera Cámara”, es decir, en el TC se decide la suerte de temas ya aprobados en la Cámara de Diputados y el Senado. ¿De qué democracia estamos hablando …?

(Sobre las Leyes Orgánicas Constitucionales: Ese Injerto se creó para asegurarse que lo estatuido por esas curiosas leyes no pudiera modificarse o su modificación fuese muy difícil por el ALTO QUORUM. Con este cerrojo o amarre queda estampado en esta Constitución antidemocrática el DERECHO A VETO DE LA MINORÍA PARLMENTARIA. Son varias esas leyes, señalamos solamente algunas (LOC): Ley 18.962 sobre enseñanza; Ley 19.972 sobre Bases generales de la administración del Estado; Ley 18.967 sobre Fuerzas Armadas; Ley 18.970 sobre Banco Central; Ley 18.930 sobre Tribunal Constitucional; Ley 18.923 sobre Municipalidades; Ley 18.905 sobre partidos políticos y otras.) Con el tiempo y gracias a movilizaciones sociales algunas de esas leyes se han modificado en parte.



5. Porque esta Constitución es una especie de "zapato chino", cuyo fin es impedir que el Pueblo soberano pueda expresarse, es decir, que pueda ejercer su soberanía, a través del Parlamento. Esta Constitución es antidemocrática, es contraria a los intereses de la inmensa mayoría nacional: trabajadores y trabajadoras de distintas categorías, clase media, pequeños y medianos empresarios y otras categorías de menores ingresos del pueblo chileno. Finalmente, esta Constitución es como "una Jaula" donde el Poder Soberano del pueblo chileno está preso...

Finalmente, algo fundamental: En esta Constitución el Estado no garantiza, de manera precisa, rotunda e imperativa, derechos sociales fundamentales, como la Educación pública de calidad para todas las personas, Salud pública de calidad para todas las personas y Pensiones dignas para todas las personas.







(Pedro Sepúlveda Alarcón

Sociólogo)