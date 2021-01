Crónica 28-01-2021

Presidenta de la Federación de Estudiantes destacó las nuevas instalaciones de la UCM





“Son sumamente eficientes en términos energéticos y medioambientales”, señaló Pía Ugarte.

Estudiantes de distintas carreras de la Universidad Católica del Maule, conocieron en terreno las nuevas instalaciones del Campus San Miguel del plantel, respetando las medidas de prevención por COVID-19 luego de que, en conjunto con la Dirección de Administración e Infraestructura, realizaran un recorrido, en el que se entregaron detalles de las construcciones.

En aquella actividad, los presentes visitaron el Edificio de Aulas y Facultades, el que albergará a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y que, en sus cerca de 10 mil metros cuadrados, contempla más de 30 salas de clases, laboratorios y oficinas y auditorios. Luego fue el turno de recorrer el edificio la facultad de Medicina, el que, en sus casi 1.800 metros cuadrados, tiene más de 40 oficinas, un auditorio, seis salas de simulación de mediana y alta complejidad, junto con salas de clases y computación.

"Están preciosas las instalaciones, hace mucho rato los estudiantes de la UCM estábamos esperándolas, porque era una de las cosas que teníamos pendiente, el poder tener más espacio no solo para las salas, sino también para distintos espacios que se necesitan para desarrollar las carreras, así que estamos todos muy contentos", dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCM, Pía Ugarte, comentando que el recorrido de las nuevas instalaciones lo transmitieron en vivo a través del Instagram de la Federación, por lo que fue vista por muchos estudiantes en directo.

"Aparte de que los espacios son bonitos, son sumamente eficientes en términos energéticos y medioambiental eso es muy importante, debido a la situación que vivimos hoy", complementó luego la estudiante de sociología.

SELLO PLUS OPERACIÓN Y CES

Sobre esto último, cabe destacar que ambas construcciones cuentan con el sello Plus Operación, además son de los pocos edificios de instituciones de Educación Superior que cuentan con la certificación CES, ambas acreditaciones dan cuenta del nivel de confort que brindan y del manejo que tienen de los recursos, permitiéndoles ser más sustentables y asegurar un menor consumo energético.

Gerardo Ojeda, director de Administración e Infraestructura (DAI) de la UCM, hizo un resumen de este recorrido con estudiantes, sosteniendo que "Fue una actividad muy especial, porque desde marzo que estamos esperando a los estudiantes, por lo que ha sido una larga espera, ya que trabajamos arduamente para poder tener todas las instalaciones operativas para marzo del 2020, por lo que fue muy gratificante poder estar con ellos y mostrarles el trabajo y el esfuerzo que ha realizado la institución para brindarles las mejores condiciones".

"Son edificaciones que tiene todas las facilidades para las personas con capacidades diferentes, con estacionamientos adecuados, mesas especiales, baños accesibles y muchas comodidades y confort para todas las personas que estén en el edificio", resumió el director de la DAI, agregando que actualmente se están construyendo laboratorios para carreras como Química y Farmacia, Tecnología Médica y un edificio con salas de clases, junto con otros proyectos que verán la luz en el mediano plazo tanto en Curicó como en Talca.

Cabe mencionar que en la sede Curicó se da forma a un gran proyecto, el nuevo Campus, que estará emplazado camino a Sarmiento. Al respecto, el vicerrector de Administración y Finanzas de la UCM, Pablo Hormazábal, comentó que es necesario un campus universitario, no solo con más espacios para salas de clases, sino con más espacios para la recreación, el deporte, la extensión e interacción con la comunidad. “En definitiva, todo lo que significa ser universidad”, afirmó la autoridad UCM.