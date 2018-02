Política 03-02-2018

Presidente de Asociación de Municipios Maulinos: “elección de gobernadores sin atribuciones y recursos será figurativa”

Sin desconocer que se trata de un avance en materia de descentralización, el Presidente de la Asociación de Municipios del Maule y alcalde de Pelarco Bernardo Vásquez, manifestó sus reparos a la elección del llamado Gobernador Regional, ya que según el edil carece de atribuciones y recursos, por tanto se podría calificar como una figura decorativa.

Puntualizó, que no es suficiente, que el Gobernador Regional, se transforme en el Presidente del CORE, el órgano ejecutivo del Gobierno regional y en cual no van a residir mayores competencias al carecer de atribuciones y funciones.

Vale decir no tendremos un Intendente como el que hoy conocemos, porque somos un Estado unitario, y por lo tanto el poder absoluto sigue siendo del Presidente de la República.

Lo ideal, agrega Vásquez, es contar con un Presidente con atribuciones, facultades y sobre todo con la administración autónoma del Fondo de Desarrollo Regional y con poder, al ser democráticamente electo y que no tenga que depender del nivel central, para ver donde se destinan los fondos.

La autoridad puso el ejemplo de los actuales Cores que por segunda vez, fueron electos por votación popular y sin embargo, especialmente el Presidente, no tiene ninguna atribución adicional, que no sea dirigir una reunión.