Política 11-03-2021

PRO acusa intransigencia del Tricel al objetar candidatura de un concejal en el Maule a alcalde



El Partido Progresista de Chile, a través de su vicepresidenta Andrea Condemarín, acusó intransigencia por parte del Tribunal Electoral de la Región del Maule luego que uno de los candidatos a la alcaldía de la colectividad, Wildo Farías, fuera objetado y por tanto, se rechazara su candidatura en la comuna de Teno.

“Producto de la pandemia, nuestro candidato se contagió de Covid y no pudo hacer la declaración jurada, incluso la misma notaria le rechazó la posibilidad de hacerla”, explicó Condemarín.

Y enfatizó que “hoy Wildo Farías no puede ir de candidato solamente por un papeleo administrativo y el Servel no ha estado a la altura de la pandemia con su nuevo sistema excesivamente rígido”.

Según detalló Condemarín, el Tribunal Electoral resolvió no acoger la reclamación que interpuso el partido luego que el Servel rechazara su inscripción por no tener una declaración jurada ante notario.

Farías era el candidato único de la oposición durante las próximas elecciones municipales de abril de 2021.