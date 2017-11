Opinión 10-11-2017

Promoción liceana año 1956 vuelve a reunirse

Con qué agrado escribo esta vez, a nombre de todos mis compañeros del Liceo de Hombres del año 1956, esta vez, como actual secretario de la directiva que preside José Orellana Vásquez.

Al igual que todos los años, de una forma u otra, recordamos los felices tiempos de cuando éramos estudiantes. Al respecto, en una ocasión leí que el poder disfrutar de los recuerdos de la vida, es vivir dos veces y eso ocurrirá este sábado en nuestra reunión anual, de los que vamos quedando de los egresados el año 1956, o sea, exactamente 61 años a la fecha.

Esos recuerdos, volverán a convertirse como dijo Jean Paul “ en el único paraíso del cual no podremos ser expulsados” .Claro está que en verdad ,solo algo recordaremos, pues mucho, mucho de lo que nos aconteció, será imposible evocarlo. Solo lo más bello, lo más interesante, lo más emotivo llegará a nuestros pensamientos y volverá a hacer palpitar nuestros corazones, con aquellas emociones más vividas.

Por ello, los muchachos del año 1956, que hoy ya todos estamos en la llamada 3º o 4º edad ,casi todos peinando canas, con arrugas que adornan manos y rostros, que relatan los largos años transcurridos, lucen éstas, con orgullo, pues han sido bien ganadas y los muestran como verdaderos trofeos a nietos y bisnietos ( la mayoría).El tiempo ha logrado borrar los malos recuerdos ,pero también ha permitido magnificar los buenos, logrando así, sobrellevar el pasado.

Conformamos un curso numeroso hasta el 5º año de humanidades ,donde 22 pasamos a conformar el sexto año letras, esta vez, tuvimos la gran oportunidad de ser tutelados por el inolvidable profesor de música don Próspero Villar Bravo, cuyo nombre se ha perpetuado en el prado que bordea la Salida a Yerbas Buenas ( pasado el paso nivel)En la foto que adorna esta página, está el nombre de toda esa promoción, de los cuales quedamos hoy en día solo 14 a los que hay que descontar dos compañeros que no han vuelto desde ya varios años, por razones de salud: Sergio Monje Solar ( San Javier) y Julio Moya Tillería ( San Rafael).En otras palabras acudirán a la cita anual solo 12 compañeros.

Me permito a continuación, dejar con nuestros lectores, lo que desea expresar al respecto nuestro Presidente José I. Orellana Vásquez:

“ Fue un grupo de jóvenes con manifiestas inquietudes intelectuales, artísticas, políticas y otras, cuya formación pos liceo se tradujo en 22 profesionales de distintas áreas, donde hubo profesores, ingenieros, abogados, agricultores, políticos, Carabineros y Militares.

Por el Liceo, que ayudó a prepararlos para enfrentar la vida y por destacados logros en diferentes áreas, ha sido calificada como “ La brillante generación del 56” calificativo estampado en las tapas de la Agenda Liceana del año 2004, incluyendo fotografías del grupo.

Pero, ¿ que ha tenido de interesante o extraordinario esta promoción, cuya trayectoria y logros materiales, artísticos y humanos o sociales, la hacen destacar tan claramente?

Explicándolo en forma simple, ha sido un grupo de hombres de gran calidad humana, meritorios en sus rendimientos como estudiantes y luego como profesionales, formadores de familias integradas a su respectiva comunidad y algo especial que también los ha caracterizado, es que siempre han mantenido una cercanía poco usual con el colegio que les ayudó a formarlos, es decir, con el que fuera el Liceo de Hombres de Linares.

Los nombres de todos los integrantes de esta promoción, ya fueron publicados por la prensa linarense ( Diario El Heraldo año 2016) y ahora también diremos que desde el año 1992, este grupo se ha reunido año a año y se ha mantenido unido a su Liceo, llamado hoy Valentín Letelier, demostrando con su accionar el agradecimiento que sienten por su antigua Alma mater.

Junto con este elevado sentido del agradecimiento, han saludado al que fuera su colegio con algunos gestos materiales, efectuando algunas pequeñas pero significativas entregas, entre las que se pueden mencionar, el obsequio de un Cuadro del Abate Juan Ignacio Molina, cuyo patronímico llevara el Liceo durante algunos años, pintado al óleo por el destacado pintor Sergio Monjes Solar, integrante de este grupo y que fuera distinguido públicamente, con medalla de Oro por sus méritos como artista, por la I. Municipalidad de Linares.

En esta somera mención de cosas materiales, pero significativas para la promoción 6º año Letras 1956, podemos también agregar una placa de bronce, con el nombre del destacado educador don Próspero Villar Bravo, quien como ya se dijo fue nuestro último profesor jefe en el Liceo. Pero, agregaremos una colección de “Historia del Arte” en 20 hermosos tomos, donados por nosotros para la Biblioteca del Liceo.

Luego vino la donación de un busto en bronce de el Padre de la Patria y Libertador general don Bernardo O’higgins Riquelme, que actualmente se ubica en el frontis del Liceo y en cuyo pedestal, en una placa de bronce están los nombres de todos los integrantes de esta promoción liceana.

Y finalmente, el obsequio del instrumental completo, con el que se formó la actual Banda de Guerra del Liceo, incluyendo en aquella oportunidad los primeros uniformes que usaron y siguen usando hasta hoy, los alumnos integrantes de la Banda.

Todos y cada uno de los objetos donados, han tenido un especial significado para el Liceo y sobre todo, para el Grupo que los ha obsequiado. Hay en ellos reconocimiento y cariño al Liceo, reconocimiento a los que fueran sus maestros y un verdadero ejemplo para las generaciones actuales, en particular en el hecho que año a año se ha donado un Premio a uno de los alumnos más destacados de los que se gradúan y egresan de 4º año Medio. El premio “ Promoción 6º letras año 1956” premio que año a año entrega el Presidente José Orellana Vásquez ( ex militar y poeta laureado ).

Así brevemente, hemos mencionado cosas materiales,pero ahora hablaremos un momento de los seres humanos, integrantes de esta promoción y de sus cualidades. Sin ser nada excepcional, pero en conjunto algo notable en este grupo, algunos de sus integrantes han hecho honor a las letras de su promoción .De ellos, hay varios, aunque no debemos dejar de mencionar, además de Sergio Monje Solar, en la misma línea está Armando Alvarez Jaime, cuyo principal motivo para sus hermosos cuadros es la catedral de Linares, que eleva su campanil al cielo, en una de las esquinas de nuestra Plaza de Armas.

También está el espléndido poeta Manuel Contreras Morales ( hoy fallecido) profesor- director Esc. de Panimávida, con su libro inédito “ Otoño adentro”.

La senda de las letras marcó también a Mario Acuña Dote, distinguido profesor, Dirigente Regional del Magisterio y autor de dos libros de poemas. “ Cantando junto al rocío” y “ Voces del tiempo”.

Hasta aquí, amables lectores, he citado textualmente las palabras escritas para esta columna por nuestro Presidente de la promoción 1956.pero estimo de justicia acotar que nuestro Presidente José Ismael Orellana Vásquez, escribiendo bajo el pseudónimo de “ Hijo de Linares” obtuvo el primer premio en poesía en el concurso del año 2002 organizado por el Ejército de Chile, con su libro “ El corazón del montañés” que contiene versos de la llamada “ poesía militar” al igual que otros inspirados por el amor por nuestras montañas y en especial por los verdes y maravillosos campos de Linares.

Otra de sus producciones literarias son “ El nido del cóndor” que son relatos de montaña y es valioso su publicación con temas netamente militares “ Importancia geoestratégica en las fronteras de montaña” y “Las fuerzas ramadas en la historia constitucional de Chile” y otros.

Así en forma simple y resumida, hemos querido hablar una vez más de esta extraordinaria promoción “ Sexto Año letras 1956” por razones obvias no comentamos sobre los poemas y textos escritos por algunos de sus integrantes, dejando esa tarea para especialistas.

DIOS – PATRIA y AMISTAD es el lema de esta promoción, dicho al comenzar y terminar sus sesiones, expresando con ello que la práctica de esos sentimientos los une. Así como su otro lema murmurado por todos: “ La amistad por la amistad” frase que nos hace acudir como sea, al llamado por el Presidente de la Promoción a una nueva sesión anual.



René A. Recabarren Castillo