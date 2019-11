Política 13-11-2019

Proponen excluir a las jubilaciones y pensiones de la tributación general

Las/os legisladoras/es argumentan que durante la vida activa el jubilado o pensionado ya pagó impuestos sobre los montos que fueron parte de sus cotizaciones y que, volver a aplicar un impuesto sobre los mismos, constituye una doble tributación.



Por 141 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 575, que plantea al Presidente de la República que envíe un proyecto que modifique gradualmente la Ley de Impuesto a la Renta, para excluir a todas las jubilaciones y pensiones de la tributación general, incluyéndolas en la lista taxativa de ingresos no constitutivos de renta.



En el texto se argumenta que durante la vida activa el jubilado o pensionado ya pagó impuestos sobre los montos que fueron parte de sus cotizaciones y que, volver a aplicar un impuesto sobre los mismos, constituye una doble tributación.



El texto señala que la Constitución consagra en su art. 19 N°18 el derecho a la seguridad social y sostiene que la jubilación es un derecho inalienable de todas las personas en dicho ámbito, que conlleva obtener resarcimiento por los años trabajados y aportados a la sociedad.



La ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley 824 y sus modificaciones, considera a las jubilaciones o pensiones como ingresos provenientes del trabajo y gravados con Impuesto a la Renta de Segunda Categoría y Global Complementario (en su caso), según las reglas generales, salvo excepciones.



Según se expone en el documento, el Servicio de Impuestos Internos estima a los empleados y pensionados como pertenecientes a una misma categoría, señalando que los pensionados corresponden a trabajadores que, en la actualidad, no estarían activos por tener un beneficio de pensión de vejez y que, eventualmente, también podrían tener la característica de trabajadores dependientes no obstante estar jubilados.



Solo las pensiones inferiores a $535.261,5 mensuales se eximen de Impuesto de Segunda Categoría (impuesto a las rentas del trabajo), en tanto que las pensiones inferiores a $6.423.138 anuales se eximen de Impuesto Global Complementario. Todas las que superan dichos montos pagan impuesto a la Renta.



Los/las diputados/as señalan que la actual situación de los jubilados en Chile debería haber bastado para “derogar la imposición sobre las jubilaciones”, por ser arbitraria y afectar los derechos adquiridos por los jubilados.