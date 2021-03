Social 12-03-2021

Proyectan más de 3 mil empleos para el Maule



Así lo concluyó el estudio de inversión desarrollado por el Observatorio Laboral del Maule en función de diversos proyectos en curso.

La construcción de los hospitales de Cauquenes, Parral y Linares son algunos de los proyectos de inversión emblemáticos en carpeta que podrían generar importante demanda laboral en la región, de acuerdo con las conclusiones de un estudio desarrollado por el Observatorio Laboral del Maule. Ello se debe a “los montos monetarios comprometidos y su capacidad de absorber mano de obra”, indicó el sociólogo del OLM y responsable del estudio, Sebastián Fuentes.

Además de tales proyectos, se suman también inversiones que realizará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conectividad rural: “El MOP espera pavimentar a través de diversos proyectos en la región un total de 731 kilómetros en un plazo de seis años, si bien pueden terminar estas tareas antes”, precisa el investigador. Pero no es lo único, ya que también se proyectan trabajos en relación con el abastecimiento de Agua Potable Rural (APR), con inversiones estimadas en más de mil millones de pesos. Otros proyectos de gran envergadura, pero aún en estudio se refieren a nuevos embalses, “por lo que su materialización está pronosticada a un mediano plazo y no en lo inmediato”, añadió Sebastián Fuentes.

El Estudio de Inversiones recientemente terminado por el Observatorio identificó una serie de proyectos regionales desde una perspectiva laboral, con el propósito de hacer un seguimiento a futuras fuentes de empleo. Este trabajo viene desarrollándose desde 2019, a partir de una sistematización de los proyectos de inversión regional en el periodo 2015-2019, precisó Fuentes, y agregó que “Este año, se realizó una actualización para los proyectos aprobados en el año 2020, contemplando proyectos de sectores como agropecuario, energía, infraestructura hidráulica, inmobiliarios y saneamiento ambiental”, dijo.

Absorción de mano de obra

De esta manera, a partir de proyecciones del MOP para 2021, se espera que se produzca una absorción de mano de obra ascendente a 3.065 trabajadores como resultado de los proyectos de conservación vial, caminos básicos, APR y otros proyectos por confirmar. Sebastián Fuentes agregó que tales inversiones son destacables por su “alta demanda” en ocupaciones como jornaleros, operadores de máquinas de movimientos de tierra, ayudantes de maestro, alarifes y estanqueros, laboratoristas, entre otras ocupaciones. Sin embargo, y aunque el OLM detecta una importante mano de obra asociada a estos proyectos, también advierte que no toda proviene de la región: “Por ejemplo en cuanto a pavimentación de rutas, identificamos que se da el caso de contratados en la región en ocupaciones elementales o sin cualificación técnico profesional, ya que las constructoras que provienen de otras regiones para hacer rutas, pueden traer su propia mano de obra especializada”. En ese sentido, el estudio del Observatorio Laboral se cuestiona si se debe privilegiar la mano de obra regional.

En lo que respecta al 2020, el estudio consignó además como relevantes en cuanto a inversión y empleo las obras finales de proyectos como hidroeléctrica Los Cóndores, la normalización de hospital de Curicó, la construcción de Centro de Modelo y Trabajo La Laguna, y la Reposición de pavimentación ruta M-50 sector Constitución-Chanco, entre otros proyectos.

Cabe señalar que el estudio del Observatorio contempló aquellos proyectos que han pasado por une evaluación de impacto ambiental. Por otro lado, el estudio recién finalizado, ayuda a caracterizar la demanda laboral de la región y determinar posibles brechas laborales, afirma Sebastián Fuentes. Añade que también aporta en identificar los niveles de inversión por sector económico y su comportamiento en determinadas industrias en la región.