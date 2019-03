Opinión 13-03-2019

Proyecto Inocentes

Ha transcurrido ya un tiempo desde que la Defensoría Penal Pública puso en funcionamiento la iniciativa denominada “Proyecto Inocentes”. Uno de sus objetivos es ofrecer un espacio de reconocimiento y reparación para aquellas personas que fueron privadas de libertad como presuntos responsables o partícipes directos e indirectos de un delito y a quienes la justicia consideró inocentes durante el proceso penal.

El sitio web (www.proyectoinocentes.cl) expone variados casos ocurridos en el país de los cuales 2 corresponden a la Región del Maule. El primero, aborda el caso de un joven padre de Talca, quien permaneció durante 9 meses en la cárcel y, luego, fue absuelto, al comprobarse que la supuesta víctima entregó una declaración falsa, lo que llevó a una serie de errores y a la Fiscalía a sindicarlo como autor de robo con intimidación cometido en contra de un conductor de un taxi colectivo. El segundo caso, corresponde a tres hombres a quienes se les responsabilizó como autores del asalto a un bus interprovincial ocurrido en las cercanías de Talca, en el año 2007. Ellos fueron sindicados como los responsables de estos hechos, por lo que debieron permanecer durante más de ocho meses en la cárcel. La defensa aportó con los elementos necesarios para encontrar a los verdaderos autores del asalto. Finalmente, los jóvenes fueron absueltos. Dos casos que, lamentablemente, se incrementarán en el futuro, con la presentación de nuevas historias de personas a quienes el sistema en su conjunto privó erróneamente de su derecho a la libertad.

Un ejemplo claro de lo anterior es que lamentablemente en nuestra región el año 2017, un total de 128 personas, habitantes de nuestra tierra, perdieron temporalmente su libertad y debieron pasar un tiempo tras las rejas por un delito que no se cometió, o en el cual no participaron y/o el Estado no fue capaz de superar el estándar de la presunción de inocencia que les protegía.

Esta situación es más frecuente de lo que se piensa. De hecho, paulatinamente han ido creciendo la cantidad de casos expuestos en el sitio web, alcanzando una cifra total de 67.

Ante esta realidad, el Proyecto Inocentes no pretende transformarse en una iniciativa que busca juzgar el actuar de los intervinientes en el sistema penal. Muy lejos de ello, constituye un espacio para promover un debate constructivo en la sociedad, en torno a aquellas causas de errores del sistema penal en su conjunto para así mejorarlo. Es una iniciativa única a nivel nacional en su tipo y Chile uno de los primeros países de Latinoamérica que aborda toda la problemática asociada a la privación de libertad de personas inocentes. Por ello, estamos convencidos que sólo a través del conocimiento de estas experiencias es posible poner rostro humano a tantos casos que ocurren en nuestros país para evitar en la medida de lo posible que hechos como los mencionados aumenten progresivamente en Chile.





(José Luis Craig Meneses

Abogado, Magister en Criminología y Justicia Penal

Defensor Regional de Maule.

Defensoría Penal Pública)